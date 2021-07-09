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Аграрии начали продавать валюту: каким будет курс доллара

9 июля 2021 12:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На межбанковский валютный рынок влияет еще несколько разнонаправленных факторов

Доллар стабилизируется

Доллар стабилизируется / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 9 июля после снижения по официальному курсу снова растет на межбанке и торгуется в районе 27,35 грн. Спрос и предложение периодически выходят из равновесия. Но в ближайшее время доллар, скорее всего, стабилизируется на уровне 27,3 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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Он уточнил, что сейчас главные продавцы инвалюты – это аграрии, которые начали отгрузки нового урожая. Если покупатели не будут активны, Нацбанк может выйти на рынок с аукционом и запастись долларами.

Негатива для гривни добавляют:

  • рост цен на газ, который во многом провоцирует российский "Газпром";
  • пауза в сотрудничестве с МВФ;
  • напряженная ситуация на Донбассе.

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Позитивное влияние на рынок оказали:

  • привлечение "Укрзализныцей" 300 млн долларов через еврооблигации; эту валюту не будут конвертировать в гривню – ее направят на рефинансирование долга;
  • планы доставить в Украину еще 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.
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Напомним, многие эксперты считают, что большинство факторов, влияющих на курс гривни к доллару, в июле будут играть на укрепление украинской валюты.

Кроме того, Кабмин ранее рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете:

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