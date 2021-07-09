Аграрії почали продавати валюту: яким буде курс долара

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Долар 9 липня після зниження за офіційним курсом знову зростає на міжбанку і торгується в районі 27,35 грн. Попит і пропозиція періодично виходять з рівноваги. Але найближчим часом долар, найімовірніше, стабілізується на рівні 27,3 грн.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
Він уточнив, що зараз головні продавці інвалюти – це аграрії, які почали відвантаження нового врожаю. Якщо покупці не будуть активні, Нацбанк може вийти на ринок з аукціоном і запастися доларами.
Негативу для гривні додають:
- зростання цін на газ, яке багато в чому провокує російський "Газпром";
- пауза у співпраці з МВФ;
- напружена ситуація на Донбасі.
Позитивний вплив на ринок справили:
- залучення "Укрзалізницею" 300 млн доларів через єврооблігації; цю валюту не конвертуватимуть в гривню – її направлять на рефінансування боргу;
- плани доставити до України ще 7,7 млн доз вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, багато експертів вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти.
Крім того, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті: