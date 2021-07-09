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Аграрії почали продавати валюту: яким буде курс долара

9 липня 2021 12:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На міжбанківський валютний ринок впливає ще кілька різноспрямованих факторів

Долар стабілізується

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Долар 9 липня після зниження за офіційним курсом знову зростає на міжбанку і торгується в районі 27,35 грн. Попит і пропозиція періодично виходять з рівноваги. Але найближчим часом долар, найімовірніше, стабілізується на рівні 27,3 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Він уточнив, що зараз головні продавці інвалюти – це аграрії, які почали відвантаження нового врожаю. Якщо покупці не будуть активні, Нацбанк може вийти на ринок з аукціоном і запастися доларами.

Негативу для гривні додають:

  • зростання цін на газ, яке багато в чому провокує російський "Газпром";
  • пауза у співпраці з МВФ;
  • напружена ситуація на Донбасі.

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Позитивний вплив на ринок справили:

  • залучення "Укрзалізницею" 300 млн доларів через єврооблігації; цю валюту не конвертуватимуть в гривню – її направлять на рефінансування боргу;
  • плани доставити до України ще 7,7 млн доз вакцини від коронавірусу.
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Нагадаємо, багато експертів вважають, що більшість чинників, що впливають на курс гривні до долара, в липні гратимуть на зміцнення української валюти.

Крім того, Кабмін раніше розрахував, яким може бути курс долара, на три роки вперед. Детальніше дивіться в сюжеті:

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