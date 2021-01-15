Злоключения вместо достатка: дает ли защиту официальное оформление на работу за рубежом?

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Несчастные случаи, невыносимые условия жизни, тяжкий труд без заработка и едва не спецоперация по возвращению домой. А вместо достатка – мытарства на чужбине и потерянное здоровье. Всегда ли официальное оформление на работу за границей что-то гарантирует и от чего-то спасает?

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Кто и чем может помочь людям, которые вернулись домой обманутыми – для новостей "Сегодня" рассказывает Юлия Дронник.

Побывавшая на заработках Татьяна Билык из Днепра рассказывает, что в Польше дается 20 минут на то, чтобы попить чаю. Она официально работала на перерабатывающем заводе, и в 2015 году получала зарплату в 1800 злотых (около 10 000 гривен). Местным платили в среднем процентов на 20 больше.

В холодном цеху они нарезали и паковали овощи. Замерзали руки и ноги, при этом рабочий день длился 10-12 часов, которые приходилось проводить на ногах. А когда Татьяна едва не покалечилась, никого это не волновало – ей на ногу упал ящик, весом в 20-25 килограммов.

К польским врачам Татьяна не пошла – потому что дорого. Но владелец на заводе больных не держит. И украинские медики категоричны. Говорят, на выздоровление – ноль шансов и проблема останется на всю жизнь.

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Татьяна уже третий год по больницам и раз в четыре месяца проходит курс реабилитации. Заработанное за рубежом уже давно ушло на таблетки и массажи. Ежемесячно только на лекарства тратит 5000 гривен.

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Даже легальная работа за рубежом не гарантирует ни компенсаций, ни страховок, ни человеческого отношения, – убедился Богдан Маловичко. Несколько лет дальнобойщик ездил с грузами по всей Европе. Пока в Испании не попал в аварию. Несмотря на то, что не виноват, заплатить мужчине хотели меньше. Вместо 5 тысяч евро, только 3 тысячи.

"Как я это знаю, они снимают с меня деньги и страховая все равно это покрывает. То есть, они себе эти деньги оставляют на кармане", – говорит Богдан

Дурят с деньгами иностранцы едва ли не всех наших соотечественников, – говорят юристы. А юрист Александр Босаковський объясняет, как это происходит:

"Невыплата заработной платы или полностью, или как минимум в каком-то объеме. Второе – это минимальная заработная плата, какая только возможна".

За свою Богдану пришлось повоевать. Кровно заработанное ему отдали – юристы неделю выбивали эти деньги. Но домой привез не 5000 – часть отдал адвокатам. Теперь мужчина работает в Киеве. По его словам, те же деньги можно заработать и у нас. Все в твоих руках.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее сообщалось, что мошенники обманывают украинских заробитчан: как работает схема.

Также говорилось, что работники серьезно нарастили объемы переводов в Украину.

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