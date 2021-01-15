Поневіряння замість статків: чи дає захист офіційне оформлення на роботу за кордоном?

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Нещасні випадки, нестерпні умови життя, тяжка праця без заробітку і ледь не спецоперація з повернення додому. А замість статків – поневіряння на чужині та загублене здоров’я. Чи завжди офіційне оформлення на роботу за кордоном щось гарантує і від чогось рятує?

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Хто і чим може допомогти людям, які повернулись додому ошуканими – для новин "Сьогодні" розповідає Юлія Дронник.

Колишня заробітчанка Тетяна Білик з Дніпра розповідає, що у Польщі дається 20 хвилин на те, щоб попити чаю. Вона офіційно працювала на переробному заводі, і 2015 року мала зарплату у 1800 злотих (близько 10 тисяч гривень). Місцевим платили у середньому відсотків на 20 більше.

У холодному цеху вони нарізали і пакували овочі. Замерзали руки і ноги, при цьому робочий день тривав 10-12 годин, які доводилося проводити на ногах. А коли Тетяна ледь не скалічилася, нікого це не обходило – їй на ногу впав ящик, вагою у 20-25 кілограмів.

До польських лікарів Тетяна не пішла – бо дорого. Та й власник на заводі хворих не тримає. Та українські медики категоричні. Кажуть, на одужання – нуль шансів і проблема залишиться на все життя.

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Тетяна вже третій рік по лікарнях і раз на чотири місяці проходить курс реабілітації. Зароблене за кордоном уже давно пішло на пігулки та масажі. Щомісяця тільки на ліки витрачає 5 тисяч гривень.

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Навіть легальна робота за кордоном не гарантує ані компенсацій, ані страховок, ані людського ставлення, – переконався Богдан Маловічко. Кілька років далекобійник їздив з вантажами усією Європою. Аж доки в Іспанії не потрапив у аварію. Попри те, що не винен, заплатити чоловікові хотіли менше. Замість 5 тисяч євро, лише 3 тисячі.

"Як я це знаю, вони знімають з мене гроші і страхова все рівно це покриває. Тобто вони собі ці гроші залишають на кармані", – каже Богдан.

Дурять з грошима іноземці чи не усіх наших співвітчизників, – кажуть юристи. А юрист Олександр Босаковський пояснює, як це відбувається:

"Невиплата заробітньої плати або повністю, або щонайменше в якомусь об’ємі. Друге – це мінімальна заробітна плата, яка тільки можлива".

За своє Богданові довелося повоювати. Кревні йому віддали – юристи тиждень вибивали ці гроші. Але додому привіз не 5 тисяч – частину віддав адвокатам. Тепер чоловік працює у Києві. За його словами, ті самі гроші можна заробити і у нас. Все в твоїх руках.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що шахраї дурять українських заробітчан: як працює схема.

Також писалося, що заробітчани серйозно наростили обсяги переказів в Україну.

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