Заробитчане серьезно нарастили объемы переводов в Украину: данные Нацбанка

Украинцы присылали на Родину денег больше, да и суммы переводов выросли

За первые девять месяцев 2020 года по официальным и неформальным каналам в Украину из-за границы поступили 8481 млн долларов, из Украины за границу – 575 млн.

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Об этом со ссылкой на предварительные оценки сообщает Национальный банк Украины.

Регулятор информирует, что через системы перевода средств (без переводов на банковские счета, через карточные платежные системы или через почтовые отделения, а также по неформальным каналам) в течение 9 месяцев в Украину поступило 1943 млн долларов, что на 16% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Средняя сумма одного перевода тоже выросла – с 364 до 390 долларов.

Самые популярные "коридоры" переводов не изменились:

в Украину больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ, Германии;

из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, Турцию, Польшу.

Увеличился и объем переводов через системы перевода средств в пределах Украины. 178,5 млрд грн (6,750 млрд долларов) – это почти на 27% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

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Напомним, в августе 2020 года объем денежных переводов из-за границы в Украину от трудовых мигрантов сократился. Падение составило 11,09% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. В общем заробитчане прислали домой за август 906 млн долларов.

А в июле 2020 гастарбайтеры перевели в Украину 922 млн долларов. Этот показатель был на 13,5% ниже, чем год назад.

В 2019-м частные переводы в Украину составили почти 12 млрд долларов. Деньги поступали через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

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В 2018-м переводы оценивали в 11 млрд долларов.

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