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Зарплаты учителей в Украине повысили на 20%

20 января, 13:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Следующее повышение окладов педагогов планируется на декабрь

Зарплаты учителей в Украине вырастут на 20% уже в январе, то есть в феврале учителя должны получить больше денег за предыдущий месяц. Всего в 2021 году на зарплаты педагогам выделили почти 100 млрд гривен.

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Это предусматривает новая тарифная сетка для расчета зарплат бюджетникам. Ее Кабинет министров обновил на заседании 20 января, проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он заверил, что такое решение правительства полностью обеспечено финансами в госбюджете.

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Ранее повышение зарплат учителей решили провести в два этапа. В следующий раз их повысят только в декабре – по данным Минобразования, на 8,4%.

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Напомним, также в 2019 году Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада к 2023 году. В 2020 году зарплата педагога должна была составлять 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году – 3, в 2022 году – 3,5 и с января 2023 года – 4.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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образование госбюджет зарплаты учителя повышение педагоги бюджетники минобразования

Источник: Сегодня

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