Повышение зарплат учителям и деньги "на ковид": разбираем бюджет на образование в 2021 году

Окончательного варианта закона в публичном доступе пока нет, он находится на подписи у президента. Однако в Минобразования уже сообщили, что в 2021 году расходы госбюджета на систему образования составят 139,5 млрд грн. Это больше, чем в 2020 году. Однако меньше, чем предполагалось выделить на образование первоначально. Какие расходы будут профинансированы учебным заведениям в этом году и в каком объеме, разбирался сайт "Сегодня".

Сколько будут получать педагоги

Реклама

Одна из основных статей расходов на сферу образования – это зарплаты педагогам. В первоначальном варианте госбюджета размер образовательной субвенции – той бюджетной статьи, по которой выплачиваются зарплаты, – составлял 102,5 млрд грн. Ко второму чтению субвенцию урезали на 2,86 млрд – до 99,6 млрд грн. Но это все равно на 26%, или на 20,6 млрд, больше, чем в нынешнем году (на 2020-й заложено 79 млрд грн).

Таким образом, есть надежда, что в 2021 году зарплаты работников сферы образования увеличатся на 26%. Именно о таком повышении говорил, в частности, и министр финансов Сергей Марченко, когда представлял в парламенте бюджет.

Министр финансов привел также конкретные цифры, как вырастут зарплаты учителей. Так, по его словам, у молодого педагога, без опыта работы, сейчас зарплата составляет 7580 грн. После повышения будет уже 9511 грн (это +25,5%). Учитель высшей категории сейчас получает в среднем 10 600 грн, после повышения будет получать 13 400 грн (+26,4%).

Однако из-за нехватки денег в бюджете повышение зарплат учителей решили провести в два этапа. С начала года педагогам обещают рост зарплат только на 20%. А следующий раз их повысят только в декабре – по данным Минобразования, на 8,4%.

Реклама

Таким образом, после первого повышения, в январе 2021-го, учитель без стажа должен будет получать около 9100 грн, учитель высшей категории – порядка 12 720 грн. Если в декабре зарплаты повысятся еще на 8,4%, как сообщают в министерстве, зарплаты учителей окажутся даже немного выше тех, что озвучил министр финансов. Так, молодой педагог к концу года может получать уже 9860 грн, а учитель высшей категории – порядка 13 788 грн. Впрочем, эти цифры приблизительные, точные расчеты должно провести Министерство образования.

Несмотря на то, что денег на зарплаты выделено больше, во время рассмотрения госбюджета звучали опасения, что их может не хватить до конца года. Замглавы бюджетного комитета ВР Александр Трухин не стал оспаривать эти подозрения. Однако заявил, что, если будет необходимо, Минфин должен будет найти дополнительные деньги.

"Мы поручили Министерству финансов после первого квартала детально рассмотреть возможность, если не будет хватать образовательной субвенции, сделать перерасчет и наполнить этот фонд дополнительно для обеспечения выплат", – заявил Трухин с парламентской трибуны.

Миллиард на ковид

Но расходы на образование – это не только зарплаты учителей. В бюджете-2021 заложили также 1,42 млрд грн на продолжение реформы "Новая украинская школа" и 1 миллиард гривен по программе "Состоятельная школа для лучших результатов". Эти деньги пойдут на ремонты классов и закупку оборудования. В нынешнем году расходы по этим программам составляли, соответственно, 1,06 и 0,5 млрд грн.

Впервые в бюджете появилась специальная "антиковидная" субвенция. Она предназначена для местных бюджетов и пойдет на закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и т. д. для заведений общего среднего образования. Размер субвенции – один миллиард гривен.

Если учесть, что в Украине около 15 тыс. школ, выходит, расходы на одну школу должны составить свыше 66 тыс. грн в год.

Деньги на реконструкцию нашли в последний момент

Реклама

На аппарат Минобразования выделяется в общей сложности 50 млрд грн. Эти деньги пойдут на зарплаты сотрудников и функционирование самого министерства (157 млн грн), а также других образовательных структур: Нацагентстви квалификаций и Нацагентства обеспечения качества образования, Национального фонда исследований, "Малой академии наук" и других.

Самая крупная сумма из этих денег – 34,7 млрд грн – предназначена на подготовку кадров вузами.

Также из этих средств финансируются:

выплата академических стипендий студентам, аспирантам и докторантам – 3 млрд 939 млн грн.

проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) – 474,5 млн грн.

государственные премии, стипендии и гранты в области образования, науки и техники, стипендии победителям международных конкурсов – 67,5 млн грн.

льготный проезд студентов в железнодорожном транспорте – 18 млн грн.

Между первым и вторым чтением бюджета нашлись деньги и на реконструкцию нескольких учебных заведений. Так, на реконструкцию аэродинамического комплекса Харьковского авиауниверситета будет выделено 27,88 млн грн, на реконструкцию главного корпуса Львовского университета – 36 млн грн, на реконструкцию Центра детского научного творчества в Пуще-Водице – 180 млн грн, на строительство Международного украино-польского молодежного центра – 70 млн грн.

Госслужба качества образования получит в следующем году 150 млн грн, Нацкомиссия по стандартам украинского языка – 33,6 млн грн.

Реклама

В целом, с учетом проектов развития, на Минобразования выделяется 154,6 млрд. В 2020-м расходы на образование составляют 128,8 млрд.

Подробнее о том, как вырастут зарплаты бюджетников в 2021 году, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама