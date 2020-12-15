Верховная Рада окончательно приняла бюджет на 2021 год

Верховная Рада сегодня, 15 декабря, приняла во втором чтении и в целом проект бюджета Украины на 2021 год. За законопроект № 4000 во втором чтении проголосовали 290 депутатов, в целом – 289 нардепов. При этом, согласно Бюджетному кодексу, крайний срок принятия закона о бюджете Украины – 1 декабря. В прошлом году бюджет, для сравнения, утвердили 14 ноября.

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Проект бюджета-2021 был изменен после первого чтения. Так, дефицит бюджета уменьшили с 6% до 5,5% (246,4 млрд грн). Граничный объем госдолга с 2,6 трлн грн сократили до 2,5 трлн грн. Также в доработанном проекте госбюджета-2021 предусмотрены:

доходы – в сумме 1,092 трлн грн (+21 млрд грн);

расходы – в сумме 1,328 трлн грн (+13,5 млрд грн).

"Доходная часть оправдана и рассчитана реальном макропрогнозе... А сумы расходов достаточно для финансирования всех приоритетных сфер государства", – заверил министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект.

Камнем преткновения для депутатов стал вопрос налоговых поступлений в местные бюджеты. В итоге в Раде договорились, что доля топливных акцизов останется громадам (ранее их полностью собирались забрать с мест). Аналогичная норма уже внесена в Бюджетный кодекс. Предполагается, что эти средства поддержат местные бюджеты.

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Дополнительные средства в бюджет-2021 планируют привлечь, в частности, благодаря приватизации (12 млрд гривен) и легализации игорного бизнеса (7 млрд гривен). В проекте также дополнительно увеличили расходы на МВД, Госпродпотребслужбу, МИД, Минэнергетики, Минэкологии и Офис генпрокурора. В то же время урезали финансирование Пенсионному фонду, Минобразования и Госфонду регионального развития.

А министр здравоохранения Максим Степанов также критиковал проект бюджета из-за того, что на медицину выделили 161 млрд вместо почти 300 млрд грн. По мнению Степанова, этого недостаточно для обеспечения достойных зарплат медикам. В прочем, глава Кабмина Денис Шмыгаль с ни не согласен. Зарплаты всех медиков в 2021 году будет повышены на 30%, заверил премьер.

"У Министерства финансов нет печатного станка. Мы бы с радостью в разы повысили зарплаты и медикам, и работникам сферы образования, и военным, но мы должны держать баланс. Этот бюджет полностью реален для выполнения", – также сказал Марченко.

Он объяснил, что средства для доплаты и повышение зарплат медикам, а также на вакцинацию населения предусмотрят в специальном фонде. Его создадут по принципу "ковидного фонда 2020" и будут наполнять с помощью отдельных программ, а также за счет международной финпомощи.

Кроме того, в новом проекте бюджета перенесли второе повышение минимальной зарплаты (до 6500 гривен). Вместо 1 июля оно теперь планируется на 1 декабря. До 6000 гривен минималка вырастет с 1 января 2021 года.

Макроэкономический прогноз, который лег в основу бюджета, предусматривает также такие показатели:

рост ВВП – 4,6%;

инфляция – 7,3%;

среднегодовой курс доллара – 29,1 гривни;

средняя зарплата – 13,6 тыс. гривен.

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