Главные цифры бюджета-2021: зарплаты поднимут только в конце года, а на пенсии выделят меньше денег

Верховная Рада 15 декабря проголосовала за закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" во втором чтении и в целом. Сайт "Сегодня" выяснил, какие социальные параметры заложены в госбюджет на следующий год.

Доходы и расходы

Реклама

Голосование в Верховной Раде за окончательный вариант закона о бюджете прошло на удивление быстро – ни долгих обсуждений, ни ночных голосований, как раньше, не было. Очевидно, что по большинству пунктов депутатам удалось договориться на этапе подготовки документа. Но, возможно, это также объяснялось тем, что "лишних" в 2021 году не ожидается. Бюджет с трудом покрывает обязательные статьи расходов. Впрочем, немного денег удалось заложить и на проекты развития.

В целом, если сравнивать бюджет 2021 года с нынешним вариантом бюджета-2020, можно сказать, что в следующем году он увеличится. Доходная часть бюджета утверждена в размере 1,092 трлн грн (1 071 144 727 000 грн). В 2020-м план – 1,022 трлн.

Однако если сравнивать с первоначальным вариантом бюджета на нынешний год, который был утвержден в 2019-м, когда о коронавирусе никто не слышал, да и экономический кризис лишь маячил на горизонте, ситуация окажется иной. При таком сравнении можно сказать, что план по доходам на 2021 год уменьшился на 3 млрд грн. Ведь первоначально в 2020-м ожидались поступления в бюджет в размере 1,095 трлн грн.

Что же касается расходов, то они только растут. Первоначальный бюджет был составлен с расходной частью 1,182 трлн грн. Актуальный бюджет на 2020 год предполагает уже расходы в размере 1,27 трлн грн. А на 2021 год запланировано потратить 1,347 млрд грн. Таким образом, дефицит госбюджета-2021 года составит 255 млрд грн.

Инфляция и курс доллара

Реклама

В бюджет 2021 года заложен прогноз, что инфляция за год вырастет на 7,3%. Такой показатель выходит за рамки целевого показателя НБУ, который установлен на уровне 5% +/-1%. Однако повышенная инфляция считается полезной для экономики в период восстановления.

Также ожидается, что курс доллара на конец 2021 года будет составлять 28,8 грн. Сейчас он, напомним, держится в районе 27,76 грн (курс НБУ на 16 декабря). То есть резкого обесценивания гривни не ожидается. Хотя скачки курса вполне возможны: средний обменный курс гривни в 2021 году запланирован выше – 29,1 грн/долл. В 2020 году по итогам ноября средний обменный курс доллара составил 28,31 грн/доллар.

Прожиточный минимум: появились новые категории

По сравнению с первым чтением, основные показатели прожиточного минимума не претерпели изменений. За год прожиточный минимум для всех социально-демографических групп вырастет на 9,3%. В частности, общий показатель увеличится на 204 грн – с 2189 до 2393 грн.

Обратим внимание, что в законе о госбюджете впервые появились новые показатели прожиточного минимума, которые будут применяться для расчетов должностных окладов представителей некоторых профессий. Это, в частности, такие показатели:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи. С 1 января 2021 года – 2102 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января 2021 года – 2102 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 года – 1600 грн.

Реклама

Введение новых социальных показателей можно рассматривать как первый шаг в направлении того, чтобы "отвязать" зарплаты от показателя прожиточного минимума, о чем заявляли еще в правительстве Гончарука. Как видим, показатель прожиточного минимума для зарплат чиновников, судей и прокуроров ниже показателя для трудоспособных лиц и ниже общего показателя. А первоначально законопроект предлагал отсчитывать зарплаты прокуроров вообще от показателя 1000 грн.

Финансирование ПФУ уменьшили на 8,5 млрд: что будет с пенсиями

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, в госбюджете на 2021 год предусмотрены деньги на индексацию пенсий с 1 мая 2021 года (хотя раньше планировалось проводить индексацию ежегодно в марте).

Кроме того, в следующем году обещают продолжить доплаты 80-летним пенсионерам в размере 500 грн. А с 1 июля – ввести доплаты пенсионерам в возрасте 75+. Они до своего 80-летия будут получать дополнительно к пенсии по 400 грн в месяц.

Как сказано в пояснительной записке к проекту закона, чтобы профинансировать выплату пенсий, из госбюджета в Пенсионный фонд должно быть перечислено 203,8 млрд грн.

Однако в итоговом документе сумма дотаций ПФУ была уменьшена на 8,5 млрд грн – до 195,3 млрд грн.

Реклама

Тем не менее министр финансов Сергей Марченко, отвечая на вопросы депутатов, заверил, что денег на выплату пенсий хватит. Разница в суммах связана якобы с тем, что изменен план по единому социальному взносу (ЕСВ), который планируется собрать в следующем году.

Зарплаты: минималку поднимут до 6500 грн только в конце года

Первоначально планировалось, что минимальная зарплата в 2021 году будет повышаться раз в полгода: с 1 января – до 6 тыс. грн, а с 1 июля – 6,5 тыс. грн в месяц.

В тренде Украинский язык в ресторанах: как будут проверять соблюдение закона

Однако, похоже, в правительстве подсчитали, что денег на такое повышение в середине года не найдется. Поэтому второе повышение в итоге отложили до декабря.

Таким образом, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года, как и ожидалось, вырастет на 1000 грн – с 5000 до 6000 грн в месяц. А второй раз она повысится с 1 декабря – с 6000 до 6500 грн.

В почасовом исчислении с 1 января минимальная зарплата должна составлять 36,11 грн/час, а с 1 декабря – 39,12 грн/час.

Итого минимальная зарплата в следующем году поднимется на 30%. Напомним, что это повышение будет касаться в первую очередь бюджетников и тех украинцев, которые официально получают минимальную зарплату.

При этом ожидается, что номинальная среднемесячная зарплата по итогам 2021 года составит 13 632 грн. В октябре 2020-го (последние данные) этот показатель составлял 11 296 грн. То есть за год и два месяца она повысится только на 20,7%. А реальная зарплата (брутто), то есть фактические доходы работников, вырастут всего на 12,1%.

Насколько вырастут зарплаты учителей и медиков

Один из вопросов, который буквально рефреном звучал в парламенте во время голосования за проект госбюджета, – зарплаты для учителей и медиков.

Как заявил, представляя бюджет, министр финансов Сергей Марченко, в следующем году предусмотрено повышение зарплат для работников сферы здравоохранения на 30% и для работников сферы образования – на 26%.

Однако такая информация не устроила депутатов: они посчитали, что предусмотренных в бюджете денег не хватит на повышение зарплат. В итоге министр был вынужден уточнить, о каких цифрах речь.

По его словам, учитель без категории (после вуза), который сейчас получает 7580 грн, после повышения будет получать 9511 грн. Учитель высшей категории сейчас получает 10 600 грн – после повышения будет получать 13 400 грн.

"После первого квартала мы поручили Министерству финансов детально рассмотреть возможность, если не будет хватать образовательной субвенции, сделать перерасчет и наполнить этот фонд дополнительно для обеспечении я выплат", – заверил с парламентской трибуны замглавы бюджетного комитета ВР Александр Трухин.

Что касается зарплат медиков, то повышение зарплаты представителям этой профессии, по словам министров, будет заложено в специальный фонд, который создается для финансирования мероприятий по вакцинации и предотвращению распространения в Украине COVID-19. Из этого же фонда будут выделяться деньги и на увеличение зарплат медработников. Однако это произойдет не с 1 января.

"Этот вопрос будет урегулирован, и по результатам I квартала мы обеспечим выполнение этой задачи", – сказал, в частности, Сергей Марченко.

Подробнее о госбюджете на 2021 год смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама