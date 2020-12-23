Українська
$ 28,25
34,57
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Бюджет-2021 собираются переписать: когда и при каком условии

23 декабря, 14:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Шмыгаль объяснил, на что могут потратить "лишние" средства

Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год еще будет меняться. Пересмотр возможен после первого квартала года, то есть в апреле.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Пересмотр проведут при условии, что доходы государства окажутся выше плана. В таком случае Кабмин планирует увеличить такие расходы:

  • на социальные выплаты;
  • на увеличение зарплат медицинским работникам.

Шмыгаль напомнил, что сейчас бюджет-2021 предусматривает повышение зарплат врачам на 30%, то есть в среднем на 2500 гривен.

В тренде
Бензин и дизель дорожают: на сколько может вырасти цена к Новому году

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов критиковал бюджет-2021 из-за того, что на медицину выделили 161 млрд вместо почти 300 млрд грн. Министр заявлял, что этого недостаточно для обеспечения достойных зарплат медикам. По мнению Степанова, врач должен получать не менее 20 тысяч гривен.

Реклама

Подробнее о том, какие показатели заложены в госбюджете на 2021 год, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет доходы расходы пересмотр бюджет-2021 Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверили
Магазины соблазняют украинцев дешевой красной икрой. Мы ее проверилиЭкономика
В
В "Слуге народа" подтвердили: Витренко получит 4 млн долларов премии за победу над "Газпромом"Экономика
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схема
Украинцев обманывают при покупке елок на Новый год: схемаЭкономика
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом Гетманцевым
О налоговых изменениях в 2021 году и ценах на электроэнергию – интервью с главой налогового комитета ВР Данилом ГетманцевымЭкономика
Две формы пенсионной реформы: раскладываем новые законопроекты по полочкам
Две формы пенсионной реформы: раскладываем новые законопроекты по полочкамЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять