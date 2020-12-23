Бюджет-2021 собираются переписать: когда и при каком условии

Шмыгаль объяснил, на что могут потратить "лишние" средства

Утвержденный Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год еще будет меняться. Пересмотр возможен после первого квартала года, то есть в апреле.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Пересмотр проведут при условии, что доходы государства окажутся выше плана. В таком случае Кабмин планирует увеличить такие расходы:

на социальные выплаты;

на увеличение зарплат медицинским работникам.

Шмыгаль напомнил, что сейчас бюджет-2021 предусматривает повышение зарплат врачам на 30%, то есть в среднем на 2500 гривен.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов критиковал бюджет-2021 из-за того, что на медицину выделили 161 млрд вместо почти 300 млрд грн. Министр заявлял, что этого недостаточно для обеспечения достойных зарплат медикам. По мнению Степанова, врач должен получать не менее 20 тысяч гривен.

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Подробнее о том, какие показатели заложены в госбюджете на 2021 год, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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