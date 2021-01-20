Зарплати вчителів в Україні підвищили на 20%

Зарплати вчителів в Україні виростуть на 20% вже в січні, тобто в лютому вчителі повинні отримати більше грошей за попередній місяць. Всього у 2021 році на зарплати педагогам виділили майже 100 млрд гривень.

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Це передбачає нова тарифна сітка для розрахунку зарплат бюджетникам. Її Кабінет міністрів оновив на засіданні 20 січня, поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він запевнив, що таке рішення уряду повністю забезпечено фінансами в держбюджеті.

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Раніше підвищення зарплат вчителів вирішили провести в два етапи. Наступного разу їх підвищать тільки в грудні – за даними Міносвіти, на 8,4%.

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Нагадаємо, також в 2019 році Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року. У 2020 році зарплата педагога повинна була складати 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році – 3, у 2022 році – 3,5 і з січня 2023 року – 4.

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