"Якорь" сорвался: почему цены на автозаправках резко пошли вверх

Накопившийся потенциал роста в 80 коп./л будет реализован уже в ближайшие дни

В Украине резко повысилась цена горючего для автомобилей, при этом в течение недели бензин, дизель и автогаз могут подорожать еще на гривну. Почему так происходит – разбирались эксперты сайта "Сегодня".

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Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что из-за постепенного повышения цен в опте на импортные бензины и дизтопливо, сети нижнего ценового сегмента уже не могут конкурировать с продавцами украинских нефтепродуктов. Поэтому, дабы не работать в убыток, постепенно начали повышать цены.

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо.

"В частности, "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 30 коп./л: А-92 подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – При этом ДТ подорожало на 50 и 30 коп/л, до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницкой и Киевской областях соответственно. Столичная сеть KLO увеличила стоимость бензинов на 5 коп./л: А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л. ДТ подорожало на 20 коп/л, до 22,49 грн/л. Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л".

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По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, на рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице.

"За рубежом начинается высокий сезон потребления газа для отопления, а в Украине – низкий сезон потребления у автомобилистов, поэтому цены растут, продавцы хотят заработать не на объеме продаж, как летом, а на прибыли, – разъяснил Артем Куюн. – Средняя розничная цена пока 12,30 грн/л, но в опте газ уже стоит 11 грн/л, с учетом транспортных расходов и прибыли операторов обоснованная цена – 13,5 грн/л. Это потенциал роста, который будет реализован".

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В понедельник, 19 октября, вечером крупнейшая украинская сеть АЗС "Приват", сохранявшая цены на бензины и дизтопливо неизменными с 29 апреля, повысила их сразу на 1 грн/л. Это, по словам экспертов, может вызвать быстрый пересмотр цен и в остальных сетях.

"Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 — с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л, – сообщил Сергей Куюн. – В результате разрыв между ценами на бензин на станциях "Привата" и "премиумов" (WOG, ОККО и другие) снизилась до 4,5 грн/л, по ДТ — до 3,5 грн/л. В 2019 г. разница составляла — 1,6-2,4 грн/л, за шесть месяцев 2020 г. — 1,7-2,6 грн/л. Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л".

Геннадий Рябцев добавил, что разветвленная сеть "Привата" была тем якорем, который удерживал цены на на бензин и ДТ от более значительного подорожания.

"Теперь такого якоря нет, а значит цены резко пойдут вверх. Накопившийся потенциал роста в 80 коп./л будет реализован уже в ближайшие дни – сначала в сетях-дискаунтерах, потом и в более крупных", – уверен Геннадий Рябцев.

А вот Артем Куюн хоть и прогнозирует, что сжиженный газ будет устойчиво дорожать, это произойдет не в одночасье, а постепенно.

"На наступившей неделе возможен рост цен на 30-40 коп./л, но он будет не массовым, а индивидуальным по каждой розничной сети, по мере продажи более дешевых запасов", – уточнил Артем Куюн.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде рассказал, как удалось сбить цены на бензин.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Рынок топлива "прорвало": ожидается резкое и значительное подорожание".

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