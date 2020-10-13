Автогагаз взорвал цены на рынке топлива – сколько теперь будет стоить бензин и дизель

В Украине продолжает дорожать горючее. К сжиженному газу, который устойчиво растет в цене третью неделю подряд, постепенно добавляются бензин и дизтопливо. Вчера в крупном опте значительно подорожало ДТ, но розничные сети еще не успели отреагировать. Хотя на минувшей неделе в большинстве областей небольшое колебание розничных цен наблюдалось.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Бензин подорожал в восьми областях в среднем на 1-7 коп./л, подешевел в трех областях на 1-6 коп./л, в остальных областях и в Киеве цены были стабильными. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографики).

Сжиженный газ выбрал за две недели ценовой потенциал роста в 30 коп./л из-за повышения в сентябре оптовых цен и продолжил дорожать дальше. По мнению экспертов, оттого, что в сентябре газа было закуплено меньше обычного. При этом в ряде областей наметился небольшой его дефицит, что сразу отразилось на ценниках.

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Больше всего газ подорожал в Луганской области – на 47 коп./л, или до 12,50 грн/л. Таким образом, Луганщина стала абсолютным лидером по дороговизне всех видов топлива. На 34 коп./л, или до 12,07 грн/л выросла цена газа на Закарпатье, утратившем статус региона с самым дешевым газом. Теперь самая низкая цена газа в Черниговской области – 12,01 грн/л (+24 грн/л). В 10-ти областях и в Киеве цены выросли на 11-18 коп./л, в 11-ти – на 3-8 коп./л, В Черкасской области газ подешевел на 1 коп./л. В среднем по Украине газ подорожал на 13 коп./л.

целом по бензинам А-92, А-95 и дизельному топливу разброс цен сохранился, по автогазу уменьшился. По А-92 разброс цен составляет 19,9% (3,98 грн/л), по А-95 – 18,1% (3,89 грн/л), по дизелю – 16,9% (3,54 грн/л), по автогазу – 4,1% (0,49 грн/л), было 6,1%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,96 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,03 грн/л

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,43 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,22 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

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Эксперты говорят, что предпосылок для повсеместного изменения цен на бензины и дизтопливо на минувшей неделе не было. В отдельных областях они произошли из-за корректировок в местных сетях АЗС, вызванных борьбой за потребителя.

"Запасов много, контракты подписаны, изменения оптовых цен на минувшей неделе цен недостаточны, чтобы серьезно повлиять на розницу. Трейдеры по-прежнему стараются зарабатывать на объемах продаж. Поэтому в рознице мало что изменилось за исключением коррекции цен в отдельных сетях, которые мало повлияли на ситуацию", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что 12 августа в Украине поднялись оптовые цены на дизтопливо на 100-500 грн/т. В мелком опте (от бензовоза) цены повысились на 10-20 грн/л.

"Розница пока не отреагировала, но очевидно, что потенциал для подорожания увеличился", – говорит Сергей Куюн.

На рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице.

Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л, отметил Артем Куюн.

"Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л, Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно, – сообщил результаты ценового мониторинга Артем Куюн. – UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Сеть "Приват" повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области. KLO, "Укргаздобыча" и "Олас" подняли цены на 10-40 коп./л".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на наступившей неделе на розничном рынке бензина и дизтоплива не стоит ожидать заметного изменения цен.

"Никаких причин для значительного роста цен как бензина, так и дизтоплива на неделе нет. Возможна небольшая коррекция, в пределах 10 коп./л, в отдельных сетях", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Но эксперт снова напомнил об отложенном потенциале подорожания, который уже достигнул 80 коп./л. И как только высокий сезон потребления закончится, цены сразу могут повыситься на гривню за литр.

Сергей Куюн также говорит, что пока розничный рынок не отреагирует на подорожание в крупном и мелком опте.

"Конкуренция за потребителя жесткая, никто не хочет потерять объемы продаж, увеличив цену. Но пружина сжимается, ситуация может измениться уже к концу октября", – прогнозирует Сергей Куюн.

Сжиженный газ, по оценкам Артема Куюна, продолжит дорожать, но каким окажется рост цен, станет известно по результатам аукциона по продаже украинского сжиженного газа. Торги должны состояться 13 октября.

"Пока в понедельник цена сжиженного газа на торгах выросла на 210-250 грн/т по сравнению с ценами аукционов в конце прошлой недели, или до 19430-19500 грн/т", – говорит Артем Куюн.

Напомним, в пересчете с тонн на литры (примерно вдвое больше) получается рост оптовых цен на 12-15 коп./л.

Также, по словам Артема Куюна, продолжатся небольшие корректировки цен в некоторых сетях в отдельных регионах.

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