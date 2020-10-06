Как изменились цены на топливо: анализ ситуации на рынке

Предпосылок для повсеместного изменения цен на бензины и дизтопливо не было

На минувшей неделе ценовых ньюсмейкеров на рынке топлива было два: к стабильно дорожающему с середины сентября сжиженному автогазу прибавился еще один ньюсмейкер – подешевевший во многих регионах бензин. Цены на дизельное топливо вели себя разнонаправленно.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Бензин подешевел в восьми областях и в Киеве, подорожал в одной.

Больше всего заметили снижение цен в Запорожской области, где они упали на 18 коп./л по бензинам и на 23/коп./л на дизельное топливо. В остальных упомянутых регионах нефтепродукты подешевели на 2-8 коп./л. На Харьковщине бензин А-95 подорожал на 4 коп./л. В большинстве областей цен и на бензин, и дизтопливо не изменились. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографику).

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Как и прогнозировали наши эксперты, сжиженный газ продолжил выбирать ценовой потенциал роста в 30 коп./л, из-за повышения в сентябре оптовых цен.

Больше всего газ подорожал в Тернопольской области – на 21 коп./л или до 12,31 грн/л, в 15-ти областях и в Киеве цены выросли на 6-17 коп./л, в четырех – на 1-5 коп./л, в двух областях цены не изменились. В Запорожской области газ подешевел на 4 коп./л, в Одесской – на 1 коп./л. Самый дорогой автогаз в Одесской области – 12,44 грн/л, самый дешевый – в Закарпатской – 11,73 грн/л.

Артем Куюн напомнил об угрозе значительного повышения цен на сжиженный газ, если депутаты внесут изменения в Налоговый кодекс об унификации акцизов на моторные топлива. Причина – надо увеличить наполнение Дорожного фонда, из которого финансируются строительство и ремонт дорог. Самый вероятный вариант – уравняют с акцизами на дизель (139,5 евро/тонна) акцизы на бензин – 213 евро/т и газ 52 евро/т.

Артем Куюн подсчитал, что для сжиженного газа повышение ставки до 139,5 евро означает удорожание на 3,45 грн/л. Снижение до 139,5 евро акциза на бензин приведет к его удешевлению на 2,9 грн/л. Если наложить эту динамику на средние цены в 2020 г., то выйдет газ по 14,51 грн/л против бензина А-95 по 21,16 грн/л.

В целом по бензину А-92 и дизельному топливу разброс цен сохранился, по бензину А-95 увеличился, по автогазу уменьшился:

по А-92 – разброс цен составляет 19,9% (3,98 грн/л),

по А-95 – 18,1% (3,89 грн/л), было 17,8%,

по дизелю – 16,9% (3,54 грн/л),

по автогазу – 6,1% (0,71 грн/л), было 7,1%.

Сколько стоит А-92

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Средняя цена по Украине – 21,95 грн/л

Сколько стоит А-95

Средняя цена по Украине – 23,01 грн/л

Как изменились цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,42 грн/л

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Что с ценнами на LPG

Средняя цена по Украине – 12,09 грн/л.

Что прогнозируют эксперты

Предпосылок для повсеместного изменения цен на бензины и дизтопливо в масштабах Украины на минувшей неделе не было. В отдельных областях они произошли из-за корректировок в местных сетях АЗС, вызванных борьбой за потребителя. Больше всего это было заметно в Запорожской области, где несколько сетей значительно снизили цены.

"На оптовом рынке бензина изменений не произошло, курс гривны на межбанке менялся незначительно, поэтому и в рознице мало что изменилось за исключением коррекции цен в отдельных сетях, которые мало повлияли на ситуацию. Топлива достаточно", – разъяснил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн отметил, что цены на крупно- и мелкооптовые партии дизельного топлива в сентябре снизились. Средняя стоимость вагонных партий ДТ на 2 октября составила 19 420 грн/т, снизившись по сравнению с 2 сентября на 990 грн/т (4,9%).

"В опте дизель демонстрирует ту же тенденцию: средняя цена снизилась за месяц на 0,74 грн/л (4,3%), до 16,48 грн/л. Но столь существенное снижение не дало особого толчка спросу, ситуация остается на уровне сентября. Поэтому и розничные цены пока менялись мало", – резюмировал Сергей Куюн.

А вот на рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице. Розничные сети за неделю повысили стоимость газа в пределах 10–20 коп./л, отметил Артем Куюн.

"WOG в среднем повысила цены на 19 коп./л, до 12,80 грн/л, на столичных станциях этой сети цена продукта составляет 12,98 грн/л (+20 коп./л к 2 октября), – конкретизировал эксперт. – На станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской и Киевской областях автогаз подорожал на 10 коп./л, до 11,89 и 12,19 грн/л, соответственно, в Винницкой цена выросла до 11,99 грн/л (+20 коп./л). Сеть "Авантаж" повысила цены на 10 коп./л, до 11,55 грн/л. На столько же топливо подорожало на станциях столичной сети KLO — до 12,57 грн/л".

Что может измениться за неделю

Эксперты говорят, что на наступившей неделе на розничном рынке бензина и дизтоплива не стоит ожидать изменения цен.

"Пока спрос на топливо есть, трейдеры зарабатывают на объемах продаж, пока никто не хочет рисковать, первым повысив цены, ведь можно потерять клиентов, – говорит Геннадий Рябцев. – Но отложенный потенциал подорожания никуда не делся, он еще вырос на 15 коп./л, достигнув 80 коп./л. То есть, если рынок "прорвет", цены сразу могут повыситься на гривну за литр. Но на наступившей неделе это точно не произойдет".

Сергей Куюн согласен, что ценники на бензины останутся практически стабильными, так как пока трейдеры имеют прибыль.

"В мелком опте (от бензовоза) литр А-92 стоит в среднем по Украине 18,24 грн/л, литр А-95 – 19,24 грн/л, в рознице соответственно 22 и 23 грн/л, – подсчитал Сергей Куюн. – То есть на каждом литре АЗС зарабатывает 3,16 грн так называемой "грязной" прибыли. На дизеле больше – цена в мелком опте 16,5 грн/л, в рознице, 22,5 грн/л, прибыль 6 грн/л. Поэтому с учетом существенного снижения оптовых цен возможны корректировки рознице цен на ДТ в отдельных сетях в пределах 50 коп./л".

Сжиженный газ продолжит небольшое подорожание.

"Пока нет предпосылок для заметного роста цен, – говорит Артем Куюн. – Возможны небольшие корректировки цен в некоторых сетях в отдельных регионах, прежде всего на западе Украины. Но после 10 октября рынок может получить новый толчок из-за повышения спроса на сжиженный газ в связи с началом отопительного сезона в Польше".

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