Рынок топлива "прорвало": ожидается резкое и значительное подорожание

Цена может вырасти более чем на гривню за литр

Стоимость топлива для автомобилей резко повисилась в течение суток, и это еще не предел. В течение недели бензин, дизель и автогаз могут подорожать на гривну.

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Какие тенденции ожидать на наступившей неделе, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Кроме Полтавщины, бензины и дизтопливо подорожали еще в 12 областях и в Киеве на 1-8 коп./л, подешевели в двух областях на 1-3 коп./л, в остальных областях цены были стабильными. Самые низкие цены по-прежнему в Сумской области, самые высокие – в Луганской (см. инфографику).

Сжиженный газ продолжил дорожать, цены на него растут уже более месяца. За это время они повысились в среднем на 32 коп./л, но в отдельных регионах – более чем на 70 коп./л. Прежде всего там, где газ был дешевый, например, на Черниговщине. Но в этой области газ, по-прежнему стоит меньше, чем в других – 12,09 грн/л (+8 коп./л). Самый дорогой газ в Одесской области – 12,58 грн/л (+11 коп./л) и в Луганской – тоже 12,58 грн/л (+8 коп./л).

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В семи областях цены выросли на 9-15 коп./л, в 15-ти и в Киеве – на 2-8 коп./л, в Тернопольской области цены не изменились. В среднем по Украине газ подорожал на 8 коп./л.

В целом разброс цен по бензинам А-92, А-95 уменьшился, по дизельному топливу сохранился, по автогазу увеличился. По А-92 разброс цен составляет 19,6% (3,94 грн/л), было 19,9%, по А-95 – 17,9% (3,85 грн/л), было 18,1%, по дизелю – 16,9% (3,54 грн/л), по автогазу – 4,2% (0,52 грн/л), было 4,1%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 21,99 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 23,04 грн/л

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Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 22,43 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 12,30 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

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Геннадий Рябцев говорит, что из-за постепенного повышения цен в опте на импортные бензины и дизтопливо, сети нижнего ценового сегмента уже не могут конкурировать с продавцами украинских нефтепродуктов. Поэтому, дабы не работать в убыток, постепенно начали повышать цены.

Сергей Куюн отметил, что розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, 16 октября перешли к повышению цен на бензины и дизтопливо.

"В частности, "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 30 коп./л: А-92 подорожал с 20,49 до 20,79 грн/л, А-95 — с 21,49 до 21,79 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – При этом ДТ подорожало на 50 и 30 коп/л, до 19,79 и 20,29 грн/л в Винницкой и Киевской областях соответственно. Столичная сеть KLO увеличила стоимость бензинов на 5 коп./л: А-92 — до 22,74 грн/л, А-95 — до 23,74 грн/л. ДТ подорожало на 20 коп/л, до 22,49 грн/л. Motto 16 октября подняла цены на бензины в пределах 20-60 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена А-92 по сети составляет 20,10 грн/л, А-95 – 21,21 грн/л, ДТ – 19,80 грн/л".

По словам Артема Куюна, на рынке сжиженного газа продолжился наметившийся с середины сентября тренд на рост цен в рознице.

"За рубежом начинается высокий сезон потребления газа для отопления, а в Украине – низкий сезон потребления у автомобилистов, поэтому цены растут, продавцы хотят заработать не на объеме продаж, как летом, а на прибыли, – разъяснил Артем Куюн. – Средняя розничная цена пока 12,30 грн/л, но в опте газ уже стоит 11 грн/л, с учетом транспортных расходов и прибыли операторов обоснованная цена – 13,5 грн/л. Это потенциал роста, который будет реализован".

Что может измениться за неделю

Вчера вечером крупнейшая украинская сеть АЗС "Приват", сохранявшая цены на бензины и дизтопливо неизменными с 29 апреля, повысила их сразу на 1 грн/л. Это, по словам экспертов, может вызвать быстрый пересмотр цен и в остальных сетях.

"Дизтопливо и бензин марки А-95 в сети "Укрнафта", "Авиас", ANP и пр. (всего 1 540 станций) подорожали с 21,00 грн/л до 22,00 грн/л, А-92 — с 20,00 грн/л до 21,00 грн/л, – сообщил Сергей Куюн. – В результате разрыв между ценами на бензин на станциях "Привата" и "премиумов" (WOG, ОККО и другие) снизилась до 4,5 грн/л, по ДТ — до 3,5 грн/л. В 2019 г. разница составляла — 1,6-2,4 грн/л, за шесть месяцев 2020 г. — 1,7-2,6 грн/л. Ожидаю, что в течение 1-2 дней повысятся в пределах 0,8-1 грн цены у сетей нижнего ценового диапазона, а к концу недели и у премиальных сетей, но меньше, порядка 50 коп./л".

Геннадий Рябцев добавил, что разветвленная сеть "Привата" была тем якорем, который удерживал цены на на бензин и ДТ от более значительного подорожания.

"Теперь такого якоря нет, а значит цены резко пойдут вверх. Накопившийся потенциал роста в 80 коп./л будет реализован уже в ближайшие дни – сначала в сетях-дискаунтерах, потом и в более крупных", – уверен Геннадий Рябцев.

А вот Артем Куюн хоть и прогнозирует, что сжиженный газ будет устойчиво дорожать, это произойдет не в одночасье, а постепенно.

"На наступившей неделе возможен рост цен на 30-40 коп./л, но он будет не массовым, а индивидуальным по каждой розничной сети, по мере продажи более дешевых запасов", – уточнил Артем Куюн.

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