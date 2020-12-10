Wizz Air в декабре возобновляет десятки авиарейсов из Украины: названы ближайшие даты

Ведущий венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет почти три десятка авиарейсов из Украины. Перевозчик свяжет Киев, Львов и Харьков с городами в Австрии, Венгрии, Дании, Эстонии, Италии, Литве, Германии, Польше, Португалии и Словакии.
Об этом сообщает сайт Lowcost.ua.
В частности, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты:
Восстановление рейсов из Львова :
Киев – Будапешт с 9 декабря
Киев – Пардубице с 11 декабря
Киев – Копенгаген с 13 декабря
Киев – Биллунн с 17 декабря
Киев – Кельн с 17 декабря
Киев – Вена с 18 декабря
Киев – Краков с 18 декабря
Киев – Лиссабон с 18 декабря
Киев – Братислава с 18 декабря
Киев – Гамбург с 19 декабря
Киев – Неаполь с 19 декабря
Киев – Познань с 19 декабря
Киев – Катовице с 20 декабря
Восстановление рейсов из Львова :
Львов – Лондон с 12 декабря
Львов – Берлин с 18 декабря
Львов – Щецин с 18 декабря
Львов – Братислава с 19 декабря
Львов – Пардубице с 19 декабря
Львов – Милан с 19 декабря
Львов – Вильнюс с 20 декабря
Львов – Рим с 20 декабря
Восстановление рейсов из Харькова :
Харьков – Краков с 17 декабря
Харьков – Вена с 18 декабря
Харьков – Берлин с 18 декабря
Харьков – Дортмунд с 18 декабря
Харьков – Гданьск с 18 декабря
Харьков – Гданьск с 20 декабря
Возобновление рейсов из Одессы и Запорожья в этом году не запланировано.
Напомним, еще пара дней назад Wizz Air планировал восстановить 19 рейсов из Украины.
Многие авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов или сокращают их число. В целом количество рейсов в Украину упало в 1,5 раза. Это это связано с новым жестким карантином как в самой Украине, так и в Европе.
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