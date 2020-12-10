Wizz Air в декабре возобновляет десятки авиарейсов из Украины: названы ближайшие даты

Из Киева, Львова и Харькова можно будет улететь в 10 стран Европы

Ведущий венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет почти три десятка авиарейсов из Украины. Перевозчик свяжет Киев, Львов и Харьков с городами в Австрии, Венгрии, Дании, Эстонии, Италии, Литве, Германии, Польше, Португалии и Словакии.

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Об этом сообщает сайт Lowcost.ua.

В частности, в декабре 2020 года Wizz Air возобновляет перелеты:

Восстановление рейсов из Львова :

Киев – Будапешт с 9 декабря

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Киев – Пардубице с 11 декабря

Киев – Копенгаген с 13 декабря

Киев – Биллунн с 17 декабря

Киев – Кельн с 17 декабря

Киев – Вена с 18 декабря

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Киев – Краков с 18 декабря

Киев – Лиссабон с 18 декабря

Киев – Братислава с 18 декабря

Киев – Гамбург с 19 декабря

Киев – Неаполь с 19 декабря

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Киев – Познань с 19 декабря

Киев – Катовице с 20 декабря

Восстановление рейсов из Львова :

Львов – Лондон с 12 декабря

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Львов – Берлин с 18 декабря

Львов – Щецин с 18 декабря

Львов – Братислава с 19 декабря

Львов – Пардубице с 19 декабря

Львов – Милан с 19 декабря

Львов – Вильнюс с 20 декабря

Львов – Рим с 20 декабря

Восстановление рейсов из Харькова :

Харьков – Краков с 17 декабря

Харьков – Вена с 18 декабря

Харьков – Берлин с 18 декабря

Харьков – Дортмунд с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 18 декабря

Харьков – Гданьск с 20 декабря

Возобновление рейсов из Одессы и Запорожья в этом году не запланировано.

Напомним, еще пара дней назад Wizz Air планировал восстановить 19 рейсов из Украины.

Многие авиакомпании продолжают отказываться от выполнения рейсов или сокращают их число. В целом количество рейсов в Украину упало в 1,5 раза. Это это связано с новым жестким карантином как в самой Украине, так и в Европе.

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