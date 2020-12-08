Українська
$ 28,24
34,26
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Лоукостер возобновляет рейсы из Украины в 19 городов Европы: список

8 декабря, 16:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Полеты могут снова перенести из-за ситуации с коронавирусом

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран. Речь идет о рейсах:

  • из Киева – в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице;
  • из Львова – в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс;
  • из Харькова – в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.
Реклама

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что восстановление рейсов зависит от решений власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоне. Соответственно, выполнение этих перелетов еще может быть отложено.

При этом, если рейс отменял, клиенты получат компенсацию в виде возможности воспользоваться другим рейсом или в денежном эквиваленте.

В тренде
Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины.

Реклама

В целом многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращают их число. В целом количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейсы авиа Wizz Air авиасообщение лоукостер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдаун в Украине: остановят ли междугородний транспорт
Локдаун в Украине: остановят ли междугородний транспортТранспорт
В Украине вновь изменили Правила дорожного движения
В Украине вновь изменили Правила дорожного движенияУкраина
Не главный источник пандемии: Шмыгаль рассказал о работе транспорта во время локдауна
Не главный источник пандемии: Шмыгаль рассказал о работе транспорта во время локдаунаУкраина
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учить
Штрафы за маски: наказывать, предупреждать или учитьУкраина
Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт на время локдауна
Криклий рассказал, будут ли останавливать транспорт на время локдаунаУкраина
Почему деньги из
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги? Объяснение ШмыгаляЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять