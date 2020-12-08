Лоукостер возобновляет рейсы из Украины в 19 городов Европы: список

Полеты могут снова перенести из-за ситуации с коронавирусом

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран. Речь идет о рейсах:

из Киева – в Копенгаген, Пардубице, Биллунн, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу, Катовице;

из Львова – в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс;

из Харькова – в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что восстановление рейсов зависит от решений власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой" зоне. Соответственно, выполнение этих перелетов еще может быть отложено.

При этом, если рейс отменял, клиенты получат компенсацию в виде возможности воспользоваться другим рейсом или в денежном эквиваленте.

В тренде Кому в Украине повысили пенсии с 1 декабря: список категорий

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины.

Реклама

В целом многие авиакомпании продолжают оказываться от выполнения рейсов или сокращают их число. В целом количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Это связано с новыми ужесточениями карантинов как в самой Украине, так и в Европе.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама