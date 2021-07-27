Власти хотят ввести новый акциз для зеленых станций. Что будет с предприятиями

Власти хотят получать больше денег от эко-станций, при этом рассчитываться с долгами пока не собираются

В Украине введут акциз для зеленых станций. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области построили новую солнечную электростанцию, которая вдвое увеличила местный бюджет. И ее существование ныне под угрозой. Год назад зеленым станциям существенно срезали тариф, а теперь придумали очередной акциз. К тому же со старыми долгами государство рассчитывается неохотно.

Реклама

"Сегодня" выясняли, что произойдет с эко-станциями без денег и с новыми сборами.

Читайте также: Украина потеряет поддержку ЕС из-за налогового давления Кабмина на зеленую энергетику, – Конеченков

На данном объекте смонтировано 268 000 фото-модулей, которые в сутки производят 220 000 киловатт-часов. Этого достаточно, чтобы запитать еко-киловатами целый Яворовский район, где и стоят панели.

Реклама

Еще четыре года назад огромная территория в 130 гектаров была пустой. Для местных жителей она раньше только прибавляла хлопот и "ела" бюджет.

"Мы тратили на эту территорию огромные средства на пожаротушение, потому что все здесь горело", – сказал депутат Новояворовского горсовета Юрий Мельник.

За налоги от станции громада реконструировала церковь, отремонтировала сельский совет, клуб и установила детские и спортивные площадки. Планы у села еще не закончились, но вот будут ли деньги для этого – вопрос.

Верховная Рада приняла в первом чтении новый акциз, который пролетит мимо местных бюджетов и растворится в государственном.

Замдиректора солнечной станции по юридическим вопросам Андрей Матолыч говорит, что новый акциз – фактически урезание зеленого тарифа, которое противоречит меморандуме о взаимопонимании с правительством. Ведь власти нарушили обещание больше не уменьшать зеленый тариф.

"Инвесторы поняли – правительственные обещания – только зря использованная бумага. Потому и по старым долгам со станциями государство не рассчитывается. А гарантировали – будут! К примеру этой СЭС недоплатили – 187,5 млн гривен", – сказал он.

Отдавать кредиты, говорят на станции, все сложнее. С новым акцизом и подавно не смогут. Здесь уже посчитали, сколько будет стоить им новые взыскания.

"С введением акцизного сбора данная станция будет платить государству дополнительно 12 млн гривен ежегодно Это негативно повлияет на выполнение наших обязательств по кредитному договору, что может привести к остановке работы станции и освобождения людей", – добавил Матолыч.

Реклама

Если акциз депутаты все же примут, станция будет судиться в арбитраже, чтобы государство возместило заработанное. Из-за долгов так уже сделали по меньшей мере 11 инвесторов.

Напомним, еще зимой власти говорили, что в выплате инвесторам долгов по зеленому тарифу будут исходить из ситуации в государстве и определять те сферы, которые нуждаются в поддержке в первую очередь.