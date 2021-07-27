Влада хоче ввести новий акциз для зелених станцій. Що буде з підприємствами

Влада хоче отримувати більше грошей від еко-станцій, при цьому розраховуватися з боргами поки не збирається

В Україні введуть акциз для зелених станцій. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області побудували нову сонячну електростанцію, яка удвічі збільшила місцевий бюджет. І її існування нині під загрозою. Рік тому зеленим станціям суттєво зрізали тариф, а тепер придумали черговий акциз. До того ж зі старими боргами держава розраховується неохоче.

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"Сьогодні" з'ясовували, що станеться з еко-станціями без грошей і з новими зборами.

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На даному об'єкті змонтовано 268 000 фото-модулів, які в добу виробляють 220 000 кіловат-годин. Цього достатньо, щоб живити еко-кіловатами цілий Яворівський район, де і стоять панелі.

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Ще чотири роки тому величезна територія у 130 гектарів була порожньою. Для місцевих жителів вона раніше тільки додавала клопоту і "їла" бюджет.

"Ми витрачали на цю територію величезні кошти на пожежогасіння, тому що все тут горіло", – сказав депутат Новояворівської міськради Юрій Мельник.

За податки від станції громада реконструювала церкву, відремонтувала сільську раду, клуб і встановила дитячі та спортивні майданчики. Плани у села ще не закінчилися, але чи будуть гроші для цього – питання.

Верховна Рада прийняла в першому читанні новий акциз, який пролетить повз місцевих бюджетів і розчиниться у державному.

Заступник директора сонячної станції з юридичних питань Андрій Матолич каже, що новий акциз – фактично урізання зеленого тарифу, яке суперечить меморандумі про взаєморозуміння з урядом. Адже влада порушила обіцянку більше не зменшувати зелений тариф.

"Інвестори зрозуміли – урядові обіцянки – тільки даремно використаний папір. Тому і за старими боргами зі станціями держава не розраховується. А гарантували – будуть! Наприклад цій СЕС недоплатили – 187,5 млн гривень", – сказав він.

Віддавати кредити, кажуть на станції, усе складніше. З новим акцизом і взагалі не зможуть. Тут вже порахували, скільки будуть коштувати їм нові стягнення.

"З введенням акцизного збору дана станція буде платити державі додатково 12 млн гривень щорічно. Це негативно вплине на виконання наших зобов'язань за кредитним договором, що може призвести до зупинки роботи станції і звільнення людей", – додав Матолич.

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Якщо акциз депутати все ж таки приймуть, станція буде судитися в арбітражі, щоб держава відшкодувала зароблене. Через борги так вже зробили щонайменше 11 інвесторів.

Нагадаємо, ще взимку влади говорили, що у виплаті інвесторам боргів за зеленим тарифом будуть виходити з ситуації в державі і визначати ті сфери, які найбільше потребують підтримки.