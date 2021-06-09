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Акциз на зеленую энергию однозначно ухудшит инвестиционную привлекательность Украины, – Ufuture

9 июня 2021 12:10

Ирина Ненько Ирина Ненько

Глава UFuture отметил, что сейчас доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%

/ Фото: Pixabay

Если правительство и дальше будет нарушать условия меморандума с инвесторами, это нанесет сильный удар по инвестиционной привлекательности страны, заявил генеральный директор холдинга UFuture Николай Тимощук, сообщает "Politeka".

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"Если ты реструктуризировал свои обязательства, ты все равно должен их выполнять. Хуже всего, когда какие-то горячие головы сейчас говорят, что зеленый тариф нужно отменить или ввести какой-то акциз на зеленую электроэнергию", – отметил Тимощук.

Он почеркнул, что в таком случае экономика Украины может стать менее конкурентоспособной и весь экспорт страны будет облагаться дополнительным налогом, который планируют ввести все страны мира, включая ЕС и Китай.

Глава UFuture отметил, что на данный момент доходность объектов возобновляемой энергетики находится в районе 10%.

"Все рассказы, что инвесторы жиреют на зеленом тарифе, – это все сказки. К сожалению", – отметил Тимощук.

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UFuture – инвестиционный холдинг с активами в том числе в возобновляемой энергетике. Компания создана в 2017 году Василием Хмельницким.

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Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня, крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в зеленую энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в зеленой энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долл., тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долл. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

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