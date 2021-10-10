В "Укрзализныце" хотят проложить железную дорогу в Буковель – подробности

В "Укрзализныце" обсуждают возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Проект обойдется минимум в 1 миллиард гривен, а строительство займет не меньше года.
Об этом Центру транспортных стратегий сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.
Что говорят о железной дороге
По его словам, один из вариантов воплощения – железная дорога к Буковелю от станции Татаров. Рельеф в этой местности непростой, дорогу придется строить вдоль реки, будут необходимы тоннели.
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"Пока что это на уровне предварительного технического обоснования", – сказал Перцовский.
В УЗ заявили, что уже нашли нескольких заинтересованных частных инвесторов.
"Чтобы говорить про бюджет, должны быть проведены геологические, геодезические исследования, с учетом всех природоохранных норм. Все это может в разы изменить сумму", – сказал представитель УЗ.
Когда решение утвердят, на все работы потребуется не меньше года.
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