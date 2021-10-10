Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Испания - Франция: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В "Укрзализныце" хотят проложить железную дорогу в Буковель – подробности

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 октября, 17:36
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В УЗ заявили, что уже нашли несколько инвесторов для строительства ветки в Буковель, поскольку денег придется потратить немало
"Укрзализныця" может построить ж/д ветку к курорту Буковель
"Укрзализныця" может построить ж/д ветку к курорту Буковель / Фото: Коллаж: Сегодня

В "Укрзализныце" обсуждают возможность строительства новой железнодорожной ветки к курорту Буковель в Ивано-Франковской области. Проект обойдется минимум в 1 миллиард гривен, а строительство займет не меньше года.

Об этом Центру транспортных стратегий сообщил директор филиала "Пассажирская компания" УЗ Александр Перцовский.

Реклама

Что говорят о железной дороге

По его словам, один из вариантов воплощения – железная дорога к Буковелю от станции Татаров. Рельеф в этой местности непростой, дорогу придется строить вдоль реки, будут необходимы тоннели.

"Пока что это на уровне предварительного технического обоснования", – сказал Перцовский.

В УЗ заявили, что уже нашли нескольких заинтересованных частных инвесторов.

Реклама

"Чтобы говорить про бюджет, должны быть проведены геологические, геодезические исследования, с учетом всех природоохранных норм. Все это может в разы изменить сумму", – сказал представитель УЗ.

Когда решение утвердят, на все работы потребуется не меньше года.

Реклама

Читайте другие новости об "Укрзализныце":

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.44

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять