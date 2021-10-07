Украинцам обновят питание в поездах: "Укрзализныця" показала новые ланч-боксы (фото, видео)

Три обновленных вида ланч-боксов в некоторых поездах представят уже до конца осени

В поездах появятся обновленные ланч-боксы / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

"Укрзализныця" представила обновленное меню ланч-боксов, которое появится в поездах "Интерсити+" уже до конца осени.

Об этом сообщает журналист "Сегодня".

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Пассажирам будет предлагать такие ланч-боксы:

мясной (куриное филе в соусе карри с миксом булгура, мини-вермишелью с зеленым горошком и морковью);

(куриное филе в соусе карри с миксом булгура, мини-вермишелью с зеленым горошком и морковью); детский (омлет с мини-сосисками, сыром Чеддер с зеленым горошком, пирожное Шарлот с яблоками);

(омлет с мини-сосисками, сыром Чеддер с зеленым горошком, пирожное Шарлот с яблоками); вегетарианский (фалафель на подушке из хумуса со шпинатом, вялеными томатами и грибами).

Как рассказали "Сегодня" в "Укрзализныци", в детском меню может появиться еще игрушка – такой вариант пока рассматривается. Ориентировочная стоимость любого из ланч-боксов – 145 грн. Пассажиры смогут покупать их как во время оформления билета, так и в поезде.

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Детский, вегетарианский и мясной ланч-боксы / Фото: Сегодня

"Укрзализныця" начала масштабное обновление поездов

"Укрзализныця" 1 октября в системе Prozorro, объявила тендер на закупку 80 новых пригородных и региональных поездов для обновления парка. В компании это назвали самым масштабным за годы независимости Украины обновлением.

Также мы сообщали, что АО "Укрзализныця" представила обновление подвижного состава. Презентация новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале.