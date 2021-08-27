С камерами, новыми туалетами и кнопкой вызова проводника: "Укрзализныця" показала новые вагоны – первое видео

В плацкарте появилась удобная и безопасная лестница для подъема на верхнюю полку, система кондиционирования воздуха, пожарная сигнализация и вакуумные туалеты

Укрзализныця презентовала вагоны после капитального ремонта. Коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

АО "Укрзализныця" презентовала тестовую модель плацкартного вагона "Ріст" и современный электропоезд FLIRT. Об этом рассказал корреспондент "Сегодня", который побывал на выставке в Киеве.

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Презентация под лозунгом #ЗалізніЗміни новых вагонов прошла на столичном Центральном железнодорожном вокзале. Данный проект – часть "Большого строительства".

Какие поезда представили

На выставке презентовали электропоезд FLIRT Ukraine производства Stadler (Швейцария). Укрзализныця представляет его, как современный и комфортный электропоезд с эргономическим планированием салона и динамическим приускорением.

Кроме того, габариты нового поезда рассчитаны на ширину путей в 1520 мм, а это, утверждают в пресс-службе, увеличивает места для комфортно сидения. В планах – закупка 20 таких составов.

Также УЗ презентовала обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода (КЕВР3). Это первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд после капитально-восстановительного ремонта:

оборудован пандусами;

установлено современное освещение на базе светодиодов;

установлены электронные маршрутные указатели и информационные табло в салонах;

установлена система пожарной сигнализации и аэрозольного пожаротушения;

установлена охранная сигнализация;

предусмотрены места для велосипедов.

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Укрзализныця планирует отремонтировать аналогичным образом 51 секцию до конца 2021 года.

Представили на выставке и дизель-поезд ДПКр-3 производства украинского КВСЗ. Состав предназначен для региональных перевозок пассажиров по пути 1520 мм со скоростью до 140 км/ч. По данным УЗ, сейчас на разных стадиях производства таких пяти дизель-поездов.

Также Укрзализныця объявила о программе модернизации дизель-поездов в своем парке. Первые два купейных вагона от КВС3 оборудованы системой горячего и холодного водоснабжения, системой автономного управления и диагностики электрических систем, системой вентиляции, кондиционирования и водяного отопления, системой пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения и автоматизированной информационно-диагностической системой.

Пассажирам обещают пеленальные столики, блокировку дверей купе с сигнализацией, четыре розетки и восемь портов USB в каждом купе.

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Также Укрзализныця представила вагон-трансформер, который оборудован системой кондиционирования воздуха с раздельным регулированием температуры по каждому купе, а также системой пожарной сигнализации и пожаротушения, системой видеонаблюдения, вакуумными туалетами.

Вагон-трансформер / Фото: Сегодня

Новые вакуумные туалеты / Фото: Сегодня

До конца года планируется выпустить еще 43 таких вагона после капитального ремонта. В дальнейшем каждый год будут модернизировать по 100 таких вагонов.

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Еще одна инновация от УЗ – обновленный плацкарт с НПП "Pіст". В таком поезде обновили интерьер в теплых цветах, а также установили шторки приватности для каждого пассажирского места.

Кроме того, в плацкарте появилась более удобная и безопасная лестница для подъема на верхнюю полку. В вагоне установили систему кондиционирования воздуха, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, вакуумные туалеты.

В 2021 году Укрзализныця начинает масштабное обновление подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок. В пятилетнюю программу (2022-2026) входит:

Строительство 100 пассажирских вагонов украинского производства;

Наращиваются темпы капитально-восстановительных ремонтов;

Проектировка принципиально новых типов плацкартных вагонов;

Ускорение темпов ремонта электропоездов – более современных и инклюзивных;

Укрзализныця налаживает сотрудничество по локализации производства электропоездов мировыми лидерами рынка.

Напомним, на Киевской детской железной дороге начал курсировать рarty вагон для активного детского отдыха. Ранее, ко Дню Независимости Украины, УЗ запустила поезд ГогольTRAIN.