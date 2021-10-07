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Українцям оновлять харчування в потягах: "Укрзалізниця" показала нові ланч-бокси (фото, відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
7 жовтня, 15:58
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Три оновлені види ланч-боксів в деяких потягах представлять вже до кінця осені
У поїздах з'являться оновлені ланч-бокси
У поїздах з'являться оновлені ланч-бокси / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

"Укрзалізниця" представила оновлене меню ланч-боксів, яке з'явиться в потягах "Інтерсіті+" вже до кінця осені.

Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

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Пасажирам пропонуватимуть такі ланч-бокси:

  • м'ясний (куряче філе в соусі карі з міксом булгура, міні-вермішеллю з зеленим горошком і морквою);
  • дитячий (омлет з міні-сосисками, сиром Чеддер із зеленим горошком, тістечко Шарлот з яблуками);
  • вегетаріанський (фалафель на подушці з хумусу зі шпинатом, в'яленими томатами і грибами).

Як розповіли "Сьогодні" в "Укрзалізниці", в дитячому меню може з'явитися ще іграшка – такий варіант поки розглядається. Орієнтовна вартість будь-якого з ланч-боксів – 145 грн. Пасажири зможуть купувати їх як під час оформлення квитка, так і в потязі.

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Дитячий, вегетаріанський і м'ясный ланч-бокси
Дитячий, вегетаріанський і м'ясный ланч-бокси / Фото: Сьогодні

"Укрзалізниця" почала масштабне оновлення потягів

"Укрзалізниця" 1 жовтня в системі Prozorro, оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських і регіональних потягів для оновлення парку. У компанії це назвали наймасштабнішим за роки незалежності України оновленням.

Також ми повідомляли, що АТ "Укрзалізниця" представила оновлення рухомого складу. Презентація нових вагонів відбулася на столичному Центральному залізничному вокзалі.

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