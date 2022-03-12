В Украине запретили экспорт удобрений — как это повлияет на мир

Ограничение имеет временный характер

Запрет на экспорт удобрений носит временный характер / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине вводится запрет на экспорт удобрений. Речь идет о фактическом запрете на вывоз удобрений с территории нашего государства.

Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Facebook.

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По его словам, в связи с введением военного положения, для сохранения равновесия на внутреннем рынке значимых минеральных удобрений правительство вводит нулевую квоту для их экспорта.

Касается это:

азотных;

фосфорных;

калийных;

сложных удобрений.

Запрет экспорта имеет вынужденный и временный характер и применяется для восстановления равновесия определенных товаров на внутреннем рынке и обеспечения посевной кампании, ведь важно не допустить продовольственного кризиса в Украине и в мире.

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Мир под угрозой дефицита из-за войны в Украине

Компании "Криоин Инжиниринг" и "Ингаз", которые расположены в Украине, сейчас не работают из-за нападения России. Они поставляют до 54% мирового неона, необходимого для лазеров, которые изготовляют чипы.

Мариупольский Ингаз поставлял до 20 тысяч кубометров неона в месяц в Тайвань, Корею, Китай, США и Германию. Одесский "Криоин" – до 15 тысяч кубометров в месяц.

Западные эксперты отмечают, что из-за российского вторжения украинские компании не смогут выполнить заказ. Это чревато дефицитом чипов, на которые особый спрос во время пандемии коронавируса.

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От такой ситуации на рынке выиграть может только Китай. Именно там производят неон, кроме Украины. Однако китайские цены выше и постоянно растут.

Раньше мы писали, что США запретили поставки долларов в Россию.

Также мы рассказывали, как Китай скупит по дешевке всю Россию и заработает на ее беспомощности.