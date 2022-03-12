Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

В Україні заборонили експорт добрив — як це вплине на світ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 16:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Обмеження має тимчасовий характер
Заборона на експорт добрив має тимчасовий характер
Заборона на експорт добрив має тимчасовий характер / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні запроваджують заборону на експорт добрив. Мова йде про фактичну заборону на вивіз добрив з території нашої держави.

Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко у Facebook.

Реклама

За його словами, у зв’язку із запроваженням воєнного стану, для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту.

Стосується це:

  • азотних;
  • фосфорних;
  • калійних;
  • складних добрив.

Заборона експорту має вимушений та тимчасовий характер та застосовується до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, адже важливо не допустити продовольчої кризи в Україні та світі.

Реклама

Світ під загрозою дефіциту через війну в Україні

Компанії "Кріоін Інжиніринг" та "Інгаз", які розташовані в Україні, нині не працюють через напад Росії. Вони постачають до 54% світового неону, що потрібен для лазерів із виготовлення чіпів.

Маріупольський "Інгаз" постачав до 20 тисяч кубометрів неону на місяць у Тайвань, Корею, Китай, США та Німеччину. Одеський "Кріоін" – до 15 тисяч кубометрів на місяць.

Західні експерти наголошують, що через російське вторгнення українські компанії не зможуть виконати замовлення. Це загрожує дефіцитом чіпів, на які є особливий попит під час пандемії коронавірусу.

Реклама

Від такої ситуації на ринку виграти може лише Китай. Саме там виготовляють неон, крім України. Однак китайські ціни вищі та невпинно ростуть.

Раніше ми писали, що США заборонили постачання доларів до Росії.

Також ми розповідали, як Китай скупить задешево всю Росію і заробить на її безпорадності.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Війна всього світу проти РФ: хто і як допомагає Україні у боротьбі з агресором Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич В Україні заборонили експорт добрив — як це вплине на світ Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Продають за копійки! Жителі Криму в паніці збувають квартири Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39061.88

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2581.18

Litecoin (LTC)

105.4

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Солдат Олександр Лук'янович під час бою знешкодив близько 30 одиниць військової техніки супротивника, у тому числі кілька танків. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
Лейтенант Євген Пальченко - командир танкового взводу - проявив неймовірну сміливість та військову кмітливість, прикриваючи вихід своєї бригади з оточення, чим врятував життя багатьом побратимам. При цьому зумів вибратися з-під шаленого вогню живим. Став одним з наймолодших Героїв України, отримавши “Золоту Зірку” за особисту мужність. Йому лише 23.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти