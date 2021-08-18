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В Украине существенно сократились посевные площади для арбузов

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
18 августа, 20:32
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В год в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн этой культуры и 38% из них в Херсонской области
Украина экспортирует всего 8% арбузов
Украина экспортирует всего 8% арбузов / Фото: Pixabay

За последние 5 лет в Украине посевные площади под арбузы сократились на 10% и в 2020 году составили 46,5 тысяч гектаров. Об этом сообщает УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).

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В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн арбузов в год. 38% из них только в Херсонской области.

Экспорт

Продажа этого летнего лакомства за границу не так высока – основную массу потребляют украинцы. Так, в 2020 году Украина экспортировала всего 8% выращенных арбузов. Из-за внушительного веса товар вывозится в ближайшие страны.

Куда экспортируют основную часть арбузов:

  • Молдова (29% украинской экспортной выручки);
  • Польша (21%);
  • Латвия (17%);
  • Литва (15%);
  • Беларусь (10%).

"Импорт арбузов также присутствует, но он незначительный и находится на уровне 1% общего украинского фонда потребления ", – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.

В мире

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80% от общего объема в мире арбузов выращивается в Азии. По словам экспертов, это закономерно, поскольку эта культура особенно нуждается в солнечном свете и тепле.

Согласно данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют жители Армении (47 кг в год на 1 человека). После них – граждане Албании (43 кг/год на 1 человека). Далее: Гайана – 28 кг, Туркменистан и Черногория – по 27 кг.

В Украине же уровень потребления этой культуры остается достаточно низким – примерно по 4 кг на человека в год.

Херсонский арбуз станет брендом

Осенью 2020 года в правительстве пообещали, что в 2021-м любимое всеми лакомство зарегистрируют в виде географического бренда, которых насчитывается 10. Такие шаги должны привлечь инвесторов и помочь развитию туризма в Украине.

Проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом.

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Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

  • PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
  • PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
  • TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

Тем временем, из Херсонской области в Киев плывет баржа с арбузами. По Днепру продукт доставляют уже пятый год подряд. Но в этот раз цена будет выше, чем в 2020. В пути транспортное средство проведет несколько дней.

Плюс такой доставки в том, что арбузы не "прыгают" по ямам на дороге. В итоге практически все доставляют в целостности.

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