В Украине существенно сократились посевные площади для арбузов

За последние 5 лет в Украине посевные площади под арбузы сократились на 10% и в 2020 году составили 46,5 тысяч гектаров. Об этом сообщает УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса).
В целом в нашей стране выращивается около 400 тысяч тонн арбузов в год. 38% из них только в Херсонской области.
Экспорт
Продажа этого летнего лакомства за границу не так высока – основную массу потребляют украинцы. Так, в 2020 году Украина экспортировала всего 8% выращенных арбузов. Из-за внушительного веса товар вывозится в ближайшие страны.
Куда экспортируют основную часть арбузов:
- Молдова (29% украинской экспортной выручки);
- Польша (21%);
- Латвия (17%);
- Литва (15%);
- Беларусь (10%).
"Импорт арбузов также присутствует, но он незначительный и находится на уровне 1% общего украинского фонда потребления ", – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.
В мире
80% от общего объема в мире арбузов выращивается в Азии. По словам экспертов, это закономерно, поскольку эта культура особенно нуждается в солнечном свете и тепле.
Согласно данным FAOstat, больше всего арбузов потребляют жители Армении (47 кг в год на 1 человека). После них – граждане Албании (43 кг/год на 1 человека). Далее: Гайана – 28 кг, Туркменистан и Черногория – по 27 кг.
В Украине же уровень потребления этой культуры остается достаточно низким – примерно по 4 кг на человека в год.
Херсонский арбуз станет брендом
Осенью 2020 года в правительстве пообещали, что в 2021-м любимое всеми лакомство зарегистрируют в виде географического бренда, которых насчитывается 10. Такие шаги должны привлечь инвесторов и помочь развитию туризма в Украине.
Проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):
- PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
- PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
- TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.
Тем временем, из Херсонской области в Киев плывет баржа с арбузами. По Днепру продукт доставляют уже пятый год подряд. Но в этот раз цена будет выше, чем в 2020. В пути транспортное средство проведет несколько дней.
Плюс такой доставки в том, что арбузы не "прыгают" по ямам на дороге. В итоге практически все доставляют в целостности.