Херсонские арбузы и карпатский мед станут географическими брендами

В 2021 году Украина зарегистрирует еще 10 продуктов с географическим указанием (GI). В их число войдут херсонские арбузы и карпатский мед. По расчетам правительства, такие шаги привлекут инвесторов и помогут развитию туризма в Украине.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин, передает Интерфакс-Украина.
"Мы рассчитываем на 10 новых географических брендов следующего года – это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются", - сказал чиновник.
Напомним, ранее продуктом с географическим указанием стала "Мелитопольская черешня". А в качестве первого украинского GI регистрацию получила "Гуцульская овечья брындзя".
Как известно, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом. Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):
- PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
- PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
- TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.
Также в 2019 году Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (GI) № 1065, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции.
Принятие этого закона предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, а также международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.
По всему миру "шампанское", которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином, а нефранцузский "коньяк" – бренди. Также, к примеру, украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета".
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