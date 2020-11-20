Херсонские арбузы и карпатский мед станут географическими брендами

В 2021 году Украина зарегистрирует еще 10 продуктов с географическим указанием (GI). В их число войдут херсонские арбузы и карпатский мед. По расчетам правительства, такие шаги привлекут инвесторов и помогут развитию туризма в Украине.

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Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на 10 новых географических брендов следующего года – это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются", - сказал чиновник.

Напомним, ранее продуктом с географическим указанием стала "Мелитопольская черешня". А в качестве первого украинского GI регистрацию получила "Гуцульская овечья брындзя".

Как известно, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом. Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

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PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;

PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;

TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.

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Также в 2019 году Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (GI) № 1065, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции.

Принятие этого закона предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, а также международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.

По всему миру "шампанское", которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином, а нефранцузский "коньяк" – бренди. Также, к примеру, украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета".

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