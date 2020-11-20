Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Херсонские арбузы и карпатский мед станут географическими брендами

20 ноября, 14:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За следующий год Украина собирается зарегистрировать 10 наименований

В 2021 году Украина зарегистрирует еще 10 продуктов с географическим указанием (GI). В их число войдут херсонские арбузы и карпатский мед. По расчетам правительства, такие шаги привлекут инвесторов и помогут развитию туризма в Украине.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Романишин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на 10 новых географических брендов следующего года – это и херсонские арбузы, и карпатский мед. Это создает предпосылки для развития туризма там, где эти географические наименования регистрируются", - сказал чиновник.

Напомним, ранее продуктом с географическим указанием стала "Мелитопольская черешня". А в качестве первого украинского GI регистрацию получила "Гуцульская овечья брындзя".

Как известно, проект "Географические указания в Украине" финансируется ЕС. Он направлен на развитие системы географической идентификации в рамках ассоциации с Евросоюзом. Всего существует три варианта лейблов GI (geographical indications):

В тренде
Пенсии украинцев за квартал "подросли": хватит купить еще один батон
  • PDO (protected designation of origin) – защищенное указание места происхождения;
  • PGI (protected geographical indication) – защищенное географическое указание;
  • TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантия традиционности.
Реклама

Также в 2019 году Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об усовершенствовании правовой защиты географических указаний (GI) № 1065, который в частности запрещает использовать названия "шампанское" и "коньяк" для напитков, не произведенных во Франции.

Принятие этого закона предусмотрено обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, а также международным законодательством о защите интеллектуальной собственности.

По всему миру "шампанское", которое произведено не в регионе Шампань, называется просто игристым вином, а нефранцузский "коньяк" – бренди. Также, к примеру, украинские производители сыра с 2023 года не смогут использовать наименование "фета".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мед арбузы Украина бренды наименование географическое указание продуктов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами
Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составамиЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условия
Убьют ли кассовые аппараты малый бизнес? Как будут меняться условияЭкономика
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правилаЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять