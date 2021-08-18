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В Україні істотно скоротилися посівні площі для кавунів

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
18 серпня, 20:32
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За рік в нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури і 38% з них в Херсонській області
Україна експортує всього 8% кавунів
Україна експортує всього 8% кавунів / Фото: Pixabay

За останні 5 років в Україні посівні площі під кавунискоротилися на 10% і в 2020 році склали 46,5 тисяч гектарів. Про це повідомляє УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу).

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В цілому в нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн кавунів на рік. 38% з них тільки в Херсонській області.

Експорт

Продаж цих літніх ласощів за кордон не така висока – основну масу споживають українці. Так, в 2020 році Україна експортувала всього 8% вирощених кавунів. Через значну вагу товар вивозиться в найближчі країни.

Куди експортують основну частину кавунів:

  • Молдова (29% української експортної виручки);
  • Польща (21%);
  • Латвія (17%);
  • Литва (15%);
  • Білорусь (10%).

"Імпорт кавунів також присутній, але він незначний і знаходиться на рівні 1% загального українського фонду споживання", – каже аналітик УКАБ Світлана Литвин.

В світі

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80% кавунів вирощується в Азії. За словами експертів, це закономірно, оскільки ця культура має особливу потребу в сонячному світлі і теплі.

Згідно з даними FAOstat, найбільше кавунів споживають жителі Вірменії (47 кг в рік на 1 особу). Після них – громадяни Албанії (43 кг/рік на 1 особу). Далі: Гайана – 28 кг, Туркменістан і Чорногорія – по 27 кг.

В Україні ж рівень споживання цієї культури залишається досить низьким – приблизно по 4 кг на людину в рік.

Херсонський кавун стане брендом

Восени 2020 року в уряді пообіцяли, що в 2021-му улюблене всіма ласощі зареєструють у вигляді географічного бренду, яких налічується 10. Такі кроки повинні залучити інвесторів і допомогти розвитку туризму в Україні.

Проект "Географічні вказівки в України" фінансується ЄС. Він спрямований на розвиток системи географічної ідентифікації в рамках асоціації з Євросоюзом.

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Всього існує три варіанти лейблів GI (geographical indications):

  • PDO (protected designation of origin) – захищена вказівка місця походження;
  • PGI (protected geographical indication) – захищене географічне зазначення;
  • TSG (traditional specialities guaranteed) – гарантія традиційності.

Тим часом, з Херсонської області до Києва прямує баржа з кавунами. По Дніпру продукт доставляють вже п'ятий рік поспіль. Але в цей раз ціна буде вище, ніж в 2020. В дорозі транспортний засіб проведе кілька днів.

Плюс такої доставки в тому, що кавуни не "стрибають" по ямах на дорозі. В результаті практично всі доставляють в цілісності.

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