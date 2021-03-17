В Украине стало меньше рыбы: ТОП-3 видов по улову

Статистика также учитывает моллюсков и ракообразных

Добыча рыбы и других водных биоресурсов в Украине за год сократилась на 17%, до 76,5 тыс. тонн. Из этого объема 63% составляет рыба, остальное – ракообразные, моллюски, водоросли и морские травы. При этом Украина активизировала импорт красной рыбы.

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Львиная доля продукции имеет морское происхождение, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ. Тем не менее больше всего выловили рыбы пресноводных видов:

Толстолобик – 11%. Карась – 11%. Карп – 9%.

Еще 8% общего улова составили рапаны.

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54% вылова получено из зоны Черного, Азовского морей и Антарктической части Атлантики, 30% – из внутренних водоемов Украины, а 16% – из искусственно созданных водоемов.

Напомним, в марте 2021 года в Запорожской области зафиксирован массовый мор рыбы – около полумиллиона бычков выбросило на берег Азовского моря. Вероятно, это произошло из-за нехватки кислорода в воде, но точную причину мора пока выясняют:

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