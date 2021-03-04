Украинцы покупают все больше красной рыбы: что и откуда везут

Аналитики назвали пять стран, у которых Украина активнее всего закупает деликатес

Украина за 2020 год приобрела за границей 42,4 тыс. тонн красной рыбы на 160,8 млн долларов. Это на 31% больше, чем годом ранее. А за последние пять лет импорт красной рыбы вырос в 2,1 раза.

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Импортируем мы преимущественно лосось и форель: в 2020 году доля лосося составила 69% в общей структуре импорта, а форели – 30%, свидетельствуют данные аналитиков УКАБ.

ТОП-5 стран-поставщиков красной рыбы в Украину:

Норвегия – 134,5 млн тонн; США – 5,5 млн тонн; Исландия – 5,2 млн тонн; Дания – 2,9 млн тонн; Чили – 2,7 млн тонн.



"Львиная доля красной рыбы поступает в охлажденном виде, так как глубокая заморозка негативно влияет на ее качество. В 2020 году доля такой продукции составила 59% ", – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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В Украине импортирована красная рыба или поступает на полки магазинов, или на перерабатывающие заводы, где из нее делают готовую продукцию.

Что касается собственной рыбы, то недавно Украина увеличила производство рыбного филе на 41%.

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Напомним, также украинцы начинают потреблять все больше кофе – импорт кофе за последние пять лет вырос на 63%. При этом больше половины кофе импортируется в сыром виде и перерабатывается уже на территории Украины.

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