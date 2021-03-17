В Україні стало менше риби: ТОП-3 видів за виловом

Видобуток риби й інших водних біоресурсів в Україні за рік скоротився на 17%, до 76,5 тис. тонн. З цього обсягу 63% становить риба, інше – ракоподібні, молюски, водорості та морські трави. Водночас Україна активізувала імпорт червоної риби.
Левова частка продукції має морське походження, свідчать дані аналітиків УКАБ. Проте найбільше виловлюють риби прісноводних видів:
- Товстолобик – 11%.
- Карась – 11%.
- Короп – 9%.
Ще 8% загального улову становлять рапани.
54% вилову отримано із зони Чорного, Азовського морів і Антарктичної частини Атлантики, 30% – з внутрішніх водойм України, а 16% – зі штучно створених водойм.
Нагадаємо, у березні 2021 року в Запорізькій області зафіксовано масовий мор риби – близько пів мільйона бичків викинуло на берег Азовського моря. Ймовірно, це сталося через брак кисню у воді, але точну причину мору поки з'ясовують:
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