Українці купують все більше червоної риби: що і звідки везуть

Україна за 2020 рік придбала за кордоном 42,4 тис. тонн червоної риби на 160,8 млн доларів. Це на 31% більше, ніж роком раніше. А за останні п'ять років імпорт червоної риби зріс в 2,1 рази.
Імпортуємо ми переважно лосось і форель: у 2020 році частка лосося склала 69% в загальній структурі імпорту, а форелі – 30%, свідчать дані аналітиків УКАБ.
ТОП-5 країн-постачальників червоної риби в Україні:
- Норвегія – 134,5 млн тонн;
- США – 5,5 млн тонн;
- Ісландія – 5,2 млн тонн;
- Данія – 2,9 млн тонн;
- Чилі – 2,7 млн тонн.
"Левова частка червоної риби надходить в охолодженому вигляді, так як глибоке заморожування негативно впливає на її якість. У 2020 році частка такої продукції склала 59%", – говорить аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.
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В Україні імпортована червона риба або надходить на полиці магазинів, або на переробні заводи, де з неї роблять готову продукцію.
Що стосується власної риби, то недавно Україна збільшила виробництво рибного філе на 41%.
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Нагадаємо, також українці починають споживати все більше кави – імпорт кави за останні п'ять років зріс на 63%. При цьому більше половини кави імпортується в сирому вигляді і переробляється вже на території України.
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