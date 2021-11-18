В Украине снова дорожает зерно: сколько уже стоит пшеница

Несмотря на высокую урожайность в этом году, цены на масличные и зерновые культуры продолжают расти

Зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине цены на основные зерновые и масличные культуры снова подскочили. 18 ноября цена пшеницы второго класса выросла до 8721 грн за тонну, а пшеницы третьего класса – до 8680 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие культуры еще выросли в цене:

Кукуруза – 7184 грн за тонну;

Ячмень – 7142 грн за тонну;

Подсолнечник – 18 691 грн за тонну;

Горох – 8429 грн за тонну.

В то же время соя и горох подешевели – до 14 492 грн/т и 8429 грн/т соответственно.

В Украине все больше земель отводится под органическое производство

В 2020 году в Украине было 462 тыс. га земель, занятых под органическое производство, что составляет примерно 1% от земель сельскохозяйственного назначения страны.

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В среднем у стран ЕС сегодня есть 8,1% органических земель, с наибольшей долей в Австрии (26%), Эстонии (22%) и Швеции (20%). Среди лидеров по размерам площади – Испания (2,4 млн га), Франция (2,2 млн га), Италия (2 млн га), Германия (1,6 млн га).

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.