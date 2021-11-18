Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине снова дорожает зерно: сколько уже стоит пшеница

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
18 ноября, 16:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Несмотря на высокую урожайность в этом году, цены на масличные и зерновые культуры продолжают расти
Зерно в Украине дорожает
Зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине цены на основные зерновые и масличные культуры снова подскочили. 18 ноября цена пшеницы второго класса выросла до 8721 грн за тонну, а пшеницы третьего класса – до 8680 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

Какие культуры еще выросли в цене:

  • Кукуруза – 7184 грн за тонну;
  • Ячмень – 7142 грн за тонну;
  • Подсолнечник – 18 691 грн за тонну;
  • Горох – 8429 грн за тонну.

В то же время соя и горох подешевели – до 14 492 грн/т и 8429 грн/т соответственно.

В Украине все больше земель отводится под органическое производство

В 2020 году в Украине было 462 тыс. га земель, занятых под органическое производство, что составляет примерно 1% от земель сельскохозяйственного назначения страны.

Реклама

В среднем у стран ЕС сегодня есть 8,1% органических земель, с наибольшей долей в Австрии (26%), Эстонии (22%) и Швеции (20%). Среди лидеров по размерам площади – Испания (2,4 млн га), Франция (2,2 млн га), Италия (2 млн га), Германия (1,6 млн га).

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Монетный двор
2600 грн за новые два доллара
В коллекцию!
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,96
32,99
32,88
31,38
19,38
34,29
31,78
30,06
18,59
35,99
33,18
31,54
19,57
35,99
33,18
31,54
18,89
35,99
33,18
31,54
19,48
36,09
32,20
29,60
18,68
36,97
33,18
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять