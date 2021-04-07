В Украине расширят господдержку аграриев: куда пойдут 500 млн гривен

Украинское правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей, чтобы отечественный агросектор мог развиваться и конкурировать на мировых рынках.
Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.
По его словам, государственная помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.
В 2021-м Кабмин планирует направить дополнительные 500 млн грн на следующие направления:
- государственная поддержка страхования с/х продукции – 50 млн грн;
- возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций – 240 млн грн.
- государственная поддержка с/х производителей, которые используют мелиорированные земли – 50 млн грн;
- государственная поддержка производителей органической с/х продукции – 50 млн грн;
- поддержка развития отрасли картофелеводства – 60 млн грн;
- субсидии из расчета на единицу обрабатываемых угодий – 50 млн грн. 1 га посевов гречихи будет получать 3500 грн дотации.
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Актуальность постановления Кабмина вызвана тем, что в 2020 году потери от чрезвычайных ситуаций понесли 357,8 тыс. га сельхозземель. Кроме того, в Украине до 32% выращенного промышленным способом картофеля теряется при хранении из-за отсутствия картофелехранилищ.
Напомним, в 2021-м в бюджете уже предусмотрено 4,5 млрд грн на финансовую поддержку с/х производителей.
Также говорилось, что Верховная Рада согласилась на снижение НДС для агросектора с 20% до 14%.
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