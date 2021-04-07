Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Украине расширят господдержку аграриев: куда пойдут 500 млн гривен

7 апреля, 15:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов

Украинское правительство расширило направления государственной поддержки сельхозпроизводителей, чтобы отечественный агросектор мог развиваться и конкурировать на мировых рынках.

Реклама

Об этом премьер Денис Шмыгаль пишет в своем Telegram-канале.

По его словам, государственная помощь сможет идти на страхование сельхозпродукции и возмещения потерь посевов вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

В 2021-м Кабмин планирует направить дополнительные 500 млн грн на следующие направления:

  • государственная поддержка страхования с/х продукции – 50 млн грн;
  • возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций – 240 млн грн.
  • государственная поддержка с/х производителей, которые используют мелиорированные земли – 50 млн грн;
  • государственная поддержка производителей органической с/х продукции – 50 млн грн;
  • поддержка развития отрасли картофелеводства – 60 млн грн;
  • субсидии из расчета на единицу обрабатываемых угодий – 50 млн грн. 1 га посевов гречихи будет получать 3500 грн дотации.

Читайте также: Украине не хватает гречки: за 20 лет производство упало в четыре раза

В тренде
Доллар снова упал в цене, евро стал дороже: официальный курс
Реклама

Актуальность постановления Кабмина вызвана тем, что в 2020 году потери от чрезвычайных ситуаций понесли 357,8 тыс. га сельхозземель. Кроме того, в Украине до 32% выращенного промышленным способом картофеля теряется при хранении из-за отсутствия картофелехранилищ.

Напомним, в 2021-м в бюджете уже предусмотрено 4,5 млрд грн на финансовую поддержку с/х производителей.

Также говорилось, что Верховная Рада согласилась на снижение НДС для агросектора с 20% до 14%.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине спасали аграриев и урожай-2020. Сколько собрали в итоге, узнавайте из сюжета:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

сельское хозяйство страхование урожай субсидии гречка аграрии поддержка Кабинет министров

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять