В Україні розширять держпідтримку аграріїв: куди підуть 500 млн гривень

Допомога зможе йти на страхування сільгосппродукції та відшкодування втрат посівів

Український уряд розширив напрями державної підтримки сільгоспвиробників, щоб вітчизняний агросектор міг розвиватися та конкурувати на світових ринках.

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Про це прем’єр Денис Шмигаль пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, державна допомога зможе йти на страхування сільгосппродукції та відшкодування втрат посівів внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

2021 року Кабмін планує спрямувати додаткові 500 млн грн на такі напрями:

державна підтримка страхування с/г продукції — 50 млн грн;

відшкодування втрат від пошкодження посівів с/г культур внаслідок надзвичайних ситуацій — 240 млн грн.

державна підтримка с/г виробників, які використовують меліоровані землі — 50 млн грн;

державна підтримка виробників органічної с/г продукції — 50 млн грн;

підтримка розвитку галузі картоплярства — 60 млн грн;

субсидії з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь — 50 млн грн. 1 га посіву гречки отримуватиме 3500 грн дотації.

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Актуальність постанови Кабміну викликана тим, що 2020 року втрат від надзвичайних ситуацій зазнали 357,8 тис. га сільгоспземель. Окрім того, в Україні до 32% вирощеної промисловим способом картоплі втрачається під час зберігання через відсутність картоплесховищ.

Нагадаємо, на 2021 рік у бюджеті уже передбачено 4,5 млрд грн на фінансову підтримку с/г виробників.

Також писалося, що Верховна Рада погодилася на зниження ПДВ для агросектору з 20% до 14%.

Також новини "Сьогодні" розповідали, як в Україні рятували аграріїв і урожай-2020. Скільки зібрали в підсумку, дізнавайтеся із сюжету:

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