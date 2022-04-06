В Украине могут ввести госрегулирование цен: исчезнут ли продукты с полок магазинов

Кабинету министров могут предоставить право фиксировать предельный уровень цен на товары во время военного положения

Рассказываем, что будет с ценами на продукты / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Депутаты решили, что во время военного положения правительство может вводить предельные цены на любые товары и услуги. Соответствующий законопроект внесли в парламент 18 депутатов от "Слуги народа".

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, к чему может привести такой шаг – к снижению цен или возникновению дефицита.

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Что предлагают "Слуги"

Почти два десятка депутатов от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту предоставить право правительству вводить госрегулирование цен на товары и услуги во время военного положения.

В законопроекте 7239 говорится, что устанавливать предельный уровень цен на товары или услуги правительство сможет на всей территории Украины, а в случае необходимости – на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.

Кроме этого, Кабмин сможет осуществлять контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных цен. Если последние нарушают правила продажи, то правительство будет оформлять протоколы об административных правонарушениях, а товары, цены на которые завышались, могут конфисковать. Также правительству могут предоставить возможность изымать доходы, полученные от реализации таких товаров или услуг.

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Другими словами, в стране могут ввести госрегулирование цен на любые товары и услуги с достаточно жесткими мерами контроля.

Вынужденная мера

Эксперты говорят, что такие шаги правительства, если они будут введены краткосрочно, пойдут на пользу населению, которое часто остается без средств к существованию.

"Сдерживание роста цен – объективно верный шаг для поддержания жизнедеятельности населения в период войны. Накопления на жизнь без денежных поступлений в течение 2-3-х месяцев имеют 30-35% населения. Соответственно, если цены будут расти бесконтрольно – то ли по причине дорожающей нефти, то ли по причине роста цен на товары из-за потенциального их дефицита в будущем – население очень скоро будет в состоянии голода", – объясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, сейчас не стоит вопрос о поддержании профицита бизнеса, а стоит вопрос об обеспечении всем необходимым населения страны, своевременности уплаты налогов.

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"Те товары, которые бизнес не в состоянии продавать по тем ценам, которые установит государство, более вероятно, просто перестанут поступать на полки наших магазинов. Зато их можно будет найти на рынках. Даже сейчас можно найти картошку по 45 гривен за килограмм и по 10 гривен за килограмм. Не в магазинах, конечно же, а у частников", – продолжает эксперт.

В Украине нет критической ситуации, что отсутствие поступления каких-либо товаров спровоцирует дефицит с временным лагом в одну неделю.

"В стране есть запасы, есть стратегические запасы различных товаров. Соответственно, не сдерживание цен – это, во-первых, шаг к тому, чтобы украсть деньги у населения. Во-вторых, риск инфляционного давления. Более вероятно, что именно сдерживание роста цен и станет поводом, чтобы продавать только отечественную продукцию, максимально исключить импортную и выйти на объективно нормальный уровень прибыли бизнеса", – говорит Александр Болтян.

По его словам, государство должно контролировать бизнес, чтобы тот не делал слишком больших наценок. Тем более что большинство продуктов у нас отечественные.

"По данным статистического ведомства, доля украинских продовольственных товаров составляет около 70%, доля непродовольственных товаров – 30%. Среди продовольственных товаров яйца местного производства – это более 90% от продаж, мясо также более 90%, масло сливочное – 95%, молоко – 94%. В то же время местные фрукты и овощи свежие занимают 47,2% рынка", – объясняет эксперт.

Как это могут обойти

Но в этом механизме могут возникнуть и лазейки. По сути, законопроект "Слуг народа" предлагает возможность на время военного положения расширить механизм регулирования цен на социально значимые товары и услуги, на любые товары.

Сейчас в список социально значимых товаров, на которые могут ограничивать торговую надбавку, входят: сахар, гречка, пшеничная мука высшего сорта, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца категории С1, птица (тушка куриная), минеральная негазированная вода, сливочное масло 72,5%, макароны из муки высшего сорта, подсолнечное масло, батон (а также природный газ, электроэнергия, бензин А-92 и А-95, дизель).

Если депутаты проголосуют за законопроект, то в этот список может добавиться любой другой продукт. Но его нужно довольно точно описывать – например, масло или молоко такой-то жирности в такой-то упаковке и т.п.

Поэтому и обойти эти ограничения очень просто – торговые сети попросту будут заказывать и продавать продукты, которые не попадают под госрегулирование цен. То есть вместо масла с содержанием жира 72,5% будут продавать более жирное или менее жирное масло. То же самое будет с другими товарами – производитель будет менять упаковку, вес, продавать продукцию другого сорта и т.п.

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