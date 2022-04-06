Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украине могут ввести госрегулирование цен: исчезнут ли продукты с полок магазинов

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 18:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кабинету министров могут предоставить право фиксировать предельный уровень цен на товары во время военного положения
Рассказываем, что будет с ценами на продукты
Рассказываем, что будет с ценами на продукты / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Депутаты решили, что во время военного положения правительство может вводить предельные цены на любые товары и услуги. Соответствующий законопроект внесли в парламент 18 депутатов от "Слуги народа".

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, к чему может привести такой шаг – к снижению цен или возникновению дефицита.

Реклама

Что предлагают "Слуги"

Почти два десятка депутатов от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту предоставить право правительству вводить госрегулирование цен на товары и услуги во время военного положения.

В законопроекте 7239 говорится, что устанавливать предельный уровень цен на товары или услуги правительство сможет на всей территории Украины, а в случае необходимости – на территории отдельно взятой административно-территориальной единицы.

Кроме этого, Кабмин сможет осуществлять контроль за соблюдением физическими и юридическими лицами установленных цен. Если последние нарушают правила продажи, то правительство будет оформлять протоколы об административных правонарушениях, а товары, цены на которые завышались, могут конфисковать. Также правительству могут предоставить возможность изымать доходы, полученные от реализации таких товаров или услуг.

Реклама

Другими словами, в стране могут ввести госрегулирование цен на любые товары и услуги с достаточно жесткими мерами контроля.

Вынужденная мера

Эксперты говорят, что такие шаги правительства, если они будут введены краткосрочно, пойдут на пользу населению, которое часто остается без средств к существованию.

"Сдерживание роста цен – объективно верный шаг для поддержания жизнедеятельности населения в период войны. Накопления на жизнь без денежных поступлений в течение 2-3-х месяцев имеют 30-35% населения. Соответственно, если цены будут расти бесконтрольно – то ли по причине дорожающей нефти, то ли по причине роста цен на товары из-за потенциального их дефицита в будущем – население очень скоро будет в состоянии голода", – объясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, сейчас не стоит вопрос о поддержании профицита бизнеса, а стоит вопрос об обеспечении всем необходимым населения страны, своевременности уплаты налогов.

Реклама

"Те товары, которые бизнес не в состоянии продавать по тем ценам, которые установит государство, более вероятно, просто перестанут поступать на полки наших магазинов. Зато их можно будет найти на рынках. Даже сейчас можно найти картошку по 45 гривен за килограмм и по 10 гривен за килограмм. Не в магазинах, конечно же, а у частников", – продолжает эксперт.

В Украине нет критической ситуации, что отсутствие поступления каких-либо товаров спровоцирует дефицит с временным лагом в одну неделю.

"В стране есть запасы, есть стратегические запасы различных товаров. Соответственно, не сдерживание цен – это, во-первых, шаг к тому, чтобы украсть деньги у населения. Во-вторых, риск инфляционного давления. Более вероятно, что именно сдерживание роста цен и станет поводом, чтобы продавать только отечественную продукцию, максимально исключить импортную и выйти на объективно нормальный уровень прибыли бизнеса", – говорит Александр Болтян.

По его словам, государство должно контролировать бизнес, чтобы тот не делал слишком больших наценок. Тем более что большинство продуктов у нас отечественные.

"По данным статистического ведомства, доля украинских продовольственных товаров составляет около 70%, доля непродовольственных товаров – 30%. Среди продовольственных товаров яйца местного производства – это более 90% от продаж, мясо также более 90%, масло сливочное – 95%, молоко – 94%. В то же время местные фрукты и овощи свежие занимают 47,2% рынка", – объясняет эксперт.

Как это могут обойти

Но в этом механизме могут возникнуть и лазейки. По сути, законопроект "Слуг народа" предлагает возможность на время военного положения расширить механизм регулирования цен на социально значимые товары и услуги, на любые товары.

Сейчас в список социально значимых товаров, на которые могут ограничивать торговую надбавку, входят: сахар, гречка, пшеничная мука высшего сорта, молоко 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца категории С1, птица (тушка куриная), минеральная негазированная вода, сливочное масло 72,5%, макароны из муки высшего сорта, подсолнечное масло, батон (а также природный газ, электроэнергия, бензин А-92 и А-95, дизель).

Если депутаты проголосуют за законопроект, то в этот список может добавиться любой другой продукт. Но его нужно довольно точно описывать – например, масло или молоко такой-то жирности в такой-то упаковке и т.п.

Поэтому и обойти эти ограничения очень просто – торговые сети попросту будут заказывать и продавать продукты, которые не попадают под госрегулирование цен. То есть вместо масла с содержанием жира 72,5% будут продавать более жирное или менее жирное масло. То же самое будет с другими товарами – производитель будет менять упаковку, вес, продавать продукцию другого сорта и т.п.

Ранее мы писали о том, что будет с долгами во время и после войны, а о том, что будет с ценами на жилье, читайте здесь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
К чему готовиться работникам

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Ценовая политика
Топливо в апреле
Что будет на АЗС?
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять