Тарифы и рекордная инфляция. Какой будет цена экономической блокады России

Эксперты говорят о том, что за свободу и мир придется дорого заплатить

Санкции наносят российской экономике ущерб / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции серьезно ударили по российской экономике, отбросив ее на десятилетия назад. Сейчас США и Европа готовятся ввести дополнительные санкции против энергосектора РФ. Это еще больнее ударит по режиму Путина, но и всему миру тоже придется заплатить немалую цену.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, сколько заплатит мир за то, чтобы экономически изолировать Россию.

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Коммуналка становится золотой

Газовое противостояние между ЕС и Россией уже привело к росту тарифов на электроэнергию и тепло во многих Европейских странах. Дошло до того, что даже в богатой Германии выходят в прессе статьи на тему, как сэкономить на электроэнергии.

И, похоже, это еще не предел. Авторитетные экономические издания делают прогнозы по дальнейшему росту тарифов и цен.

Согласно анализу агентства Bloomberg, энергетический кризис, охвативший еврозону, приведет к дополнительным счетам для потребителей, эквивалентным 1,8% ВВП. Рост расходов на отопление и электричество, а также повышение цен на топливо для автомобилистов в совокупности добавят 230 млрд. евро ($255 млрд.) к расходам домохозяйств. Это выше прогноза в 100 млрд. евро, сделанного в феврале.

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"Сбережения, накопленные во время пандемии, могут смягчить удар. Но шок все равно сильно ударит по росту, поскольку расходы на другие вещи будут сокращаться", – сообщает агентство.

Данные показали несколько новых максимумов инфляции, достигнутых в марте: 5,1% во Франции и 7% в Италии, 7,6% в Германии и почти 10% в Испании. В ближайшее время ожидается ускорение темпов роста цен в среднем до 6,7%, что станет еще одним рекордом в истории единой валюты. Bloomberg Economics полагает, что рост будет еще выше, более 7%.

Интересно, что от европейского энергетического кризиса страдает даже далекий от ЕС Китай.

"Резкое ухудшение ситуации в экономике ЕС, а также снижение потребительской активности США еще больше ухудшат положение китайской экономики. Там уже наметился спад в промышленности. А это плохо сказывается на рейтингах Си, который осенью очень хочет переизбраться на третий срок", – говорит экономист Эрик Найман.

Быстро изолировать не получится

Эксперты говорят, что санкции наносят российской экономике ущерб, но ЕС их вводит с оглядкой на собственную безопасность.

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"Просто взять и изолировать Россию не получится, иначе это бы уже сделали. Все введенные санкции должны подействовать не моментально, а в течение определенного времени, причем, чем дольше они будут действовать, тем сильнее будет эффект. Допустим, Евросоюз решится полностью отказаться от российских газа и сырья в ближайшие дни, но возникает проблема с логистикой, так как долгое время из-за "зеленых" инициатив закрывались угольные шахты и АЭС почти во всех странах, кроме, пожалуй, Польши", – поясняет "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, одновременно с этим растет спрос на голубое топливо в странах Азии, так что свободных объемов, которые можно было бы просто перенаправить в Старый Свет, сейчас нет.

"Тут возникает и еще один момент – если даже европейцы откажутся от сотрудничества с Москвой, то условные Индия и КНР пока подобного желания не изъявляли, так что, опять же, полной изоляции может и не случится. Хотя, безусловно, для полноценной работы с Азией потребуется строительство новой инфраструктуры, что займет время", – говорит Александр Болтян.

Может начаться глобальный кризис

Эксперт уверен, что если произойдет полная изоляция РФ, то это совершенно точно приведет к серьезным проблемам в мировой экономике – глубина ее падения будет превышать то, что мы наблюдали в 2008 году.

"Предприятия просто встанут из-за дефицита энергоносителей, а логистика станет невозможной. То есть тут речь идет не просто о росте цен, который определенно будет мощным, но о дефиците. Понятное дело, тут в первую очередь приходит аналогия с нефтяным кризисом 1973 года, когда все арабские страны перестали поставлять нефть Великобритании, США, Канаде и Японии из-за их поддержки Израиля в Войне Судного дня", – говорит эксперт.

Тогда в течение года нефть подорожала в 4 раза. Из-за экономических проблем почти все африканские страны разорвали дипломатические отношения с Израилем, а развитые страны столкнулись с затяжным кризисом.

"Именно тогда в США появился Стратегический нефтяной резерв. К слову сказать, уже сейчас Байден распорядился продавать из него по 1 млн баррелей в день (его размер 568 млн)", – говорит Александр Болтян.

Миру грозит голод

Еще один удар грозит мировому рынку продовольствия. Дело в том, что Россия и Украина суммарно поставляли на него до 25% зерновых.

"Сейчас уже речь идет о реальной перспективе голода в странах Северной Африки и Ближнего Востока, где украинские и российские компании АПК конкурировали за рынок. Тем не менее, я не думаю, что стоит изолировать страну именно по части экспорта топлива и сельхозпродукции", – говорит эксперт.

По его словам, сейчас мы наблюдаем куда более важные процессы – иностранные компании уходят из России, не только оставляя людей без доходов, усиливая недовольство властью, которое еще и до войны было довольно серьезным, но и государство без возможности поддерживать репрессивный аппарат на прежнем эффективном уровне.

"С 2014 года только Франция и Германия поставили вооруженной техники и "средств для подавления беспорядков" на 152 и 121 млн евро соответственно, не говоря уже о ПО, использовавшегося для борьбы с оппозицией. Таким образом, комбинация недовольства населения, недовольства силового блока, который вряд ли доволен совершенно бездарно ведущейся кампанией, а также отсутствия иностранных комплектующих для производства военной техники (без них, например, невозможно обслуживать и производить танки) должны дать эффект", – резюмирует Александр Болтян.

Ранее мы писали о том, как украинские магазины строят бизнес на крови. О том, какими будут цены на жилье после войны, читайте здесь.