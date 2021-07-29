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В Украине модернизируют платежную систему – Зеленский подписал закон

29 июля 2021 21:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый нормативный акт в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой Евросоюза

Президент Украины подписал закон о платежах / коллаж "Сегодня"

Президент Украины подписал закон о платежах / коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О платежных услугах" № 1591-ІХ, принятый парламентом 30 июня. Он адаптирует украинское законодательство с правовым полем Европейского Союза, что в будущем позволит интегрировать платежную систему Украины с системой ЕС.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Закон направлен на модернизацию и дальнейшее развитие рынка платежных услуг и будет способствовать внедрению инноваций в финансовой сфере Украины", – также уточнили у президента.

Новый закон базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронных денег (EMD).

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Что усовершенствует новый закон

  • Документ усиливает защиту прав потребителей платежных услуг и обеспечивает прозрачность их предоставления: в частности, устанавливаются требования к управлению рисками и аутентификации пользователя.
  • В Украине будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг и появятся новые участники рынка: учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, поставщиков услуг по предоставлению сведений из счетов, платежные учреждения.
  • Будет девять платежных услуг, из которых две – нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений по счетам).
  • Небанковские предоставители платежных услуг (платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы и некоторые другие предоставители платежных услуг) смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги.
  • НБУ получит право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины" и сможет создать регуляторную "песочницу" – платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях. Это предполагает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей.
  • Закон создает условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), которая должна объединить различных поставщиков платежных услуг и технологические платформы в единую платежную экосистему. Open banking должен заработать в Украине в 2023 году.
  • Усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций, что должно минимизировать кибермошенничество.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через 12 месяцев, за исключением отдельных статей.

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Мы также писали, что крупнейшие банки и финансовые компании Европы собираются создать новую платежную систему, чтобы разрушить доминирование США в этой области.

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