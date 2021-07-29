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В Україні модернізують платіжну систему – Зеленський підписав закон

29 липня 2021 21:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Новий нормативний акт в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою Євросоюзу

Президент України підписав закон про платежі / колаж "Сьогодні"

Президент України підписав закон про платежі / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.

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Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Закон спрямований на модернізацію та подальший розвиток ринку платіжних послуг і сприятиме впровадженню інновацій у фінансовій сфері України", – також уточнили у президента.

Новий закон базується на сучасних вимогах і враховує норми європейських регуляторних актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2) і Директиви про електронні гроші (EMD).

Що удосконалить новий закон

  • Документ посилює захист прав споживачів платіжних послуг і забезпечує прозорість їх надання: зокрема, встановлюються вимоги до управління ризиками і аутентифікації користувача.
  • В Україні буде визначено дев'ять категорій постачальників платіжних послуг і з'являться нові учасники ринку: установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, надавачі послуг з надання відомостей з рахунків, платіжні установи.
  • Буде дев'ять платіжних послуг, зокрема дві – нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей щодо рахунків).
  • Небанківські надавачі платіжних послуг (платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори і деякі інші надавачі платіжних послуг) зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні карти та електронні гроші.
  • НБУ отримає право випускати "цифрову валюту Національного банку України" і зможе створити регуляторну "пісочницю" – платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях. Це передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами і розуміння їхніх потреб.
  • Закон створює умови для впровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), яка повинна об'єднати різних постачальників платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Open banking має запрацювати в Україні в 2023 році.
  • Посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами і засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, а також вимоги до безпеки платіжних операцій, що має мінімізувати кібершахрайство.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 12 місяців, за винятком окремих статей.

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Ми також писали, що найбільші банки і фінансові компанії Європи збираються створити нову платіжну систему, щоб зруйнувати домінування США у цій сфері.

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