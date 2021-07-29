В Україні модернізують платіжну систему – Зеленський підписав закон

Новий нормативний акт в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою Євросоюзу

Президент України підписав закон про платежі / колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, ухвалений парламентом 30 червня. Він адаптує українське законодавство до правового поля Європейського Союзу, що в майбутньому дасть змогу інтегрувати платіжну систему України з системою ЄС.

Реклама

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Закон спрямований на модернізацію та подальший розвиток ринку платіжних послуг і сприятиме впровадженню інновацій у фінансовій сфері України", – також уточнили у президента.

Новий закон базується на сучасних вимогах і враховує норми європейських регуляторних актів, зокрема Другої платіжної директиви (PSD2) і Директиви про електронні гроші (EMD).

Що удосконалить новий закон

Документ посилює захист прав споживачів платіжних послуг і забезпечує прозорість їх надання: зокрема, встановлюються вимоги до управління ризиками і аутентифікації користувача.

і забезпечує прозорість їх надання: зокрема, встановлюються вимоги до управління ризиками і аутентифікації користувача. В Україні буде визначено дев'ять категорій постачальників платіжних послуг і з'являться нові учасники ринку : установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, надавачі послуг з надання відомостей з рахунків, платіжні установи.

і : установи електронних грошей, філії іноземних платіжних установ, надавачі послуг з надання відомостей з рахунків, платіжні установи. Буде дев'ять платіжних послуг, зокрема дві – нефінансові (послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей щодо рахунків).

(послуга з ініціювання платіжної операції та послуга з надання відомостей щодо рахунків). Небанківські надавачі платіжних послуг (платіжні установи, установи електронних грошей, поштові оператори і деякі інші надавачі платіжних послуг) зможуть відкривати платіжні рахунки, випускати платіжні карти та електронні гроші.

НБУ отримає право випускати "цифрову валюту Національного банку України" і зможе створити регуляторну "пісочницю" – платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях. Це передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами і розуміння їхніх потреб.

Національного банку України" і зможе створити регуляторну "пісочницю" – платформу для тестування послуг, технологій та інструментів на платіжному ринку, заснованих на інноваційних технологіях. Це передбачає тісну взаємодію регулятора зі стартапами і розуміння їхніх потреб. Закон створює умови для впровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), яка повинна об'єднати різних постачальників платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Open banking має запрацювати в Україні в 2023 році.

(Open banking), яка повинна об'єднати різних постачальників платіжних послуг і технологічні платформи в єдину платіжну екосистему. Open banking має запрацювати в Україні в 2023 році. Посилюється відповідальність за незаконні дії з платіжними інструментами і засобами доступу до банківських та/або платіжних рахунків, а також вимоги до безпеки платіжних операцій, що має мінімізувати кібершахрайство.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через 12 місяців, за винятком окремих статей.

В тренді Долар вийшов на новий мінімум – курс валют НБУ

Реклама

Ми також писали, що найбільші банки і фінансові компанії Європи збираються створити нову платіжну систему, щоб зруйнувати домінування США у цій сфері.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску "Сегодня":