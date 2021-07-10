Новые деньги, новые карточки и открытый доступ к счетам клиентов – что изменит закон о платежных услугах

Все платежи теперь стали услугами, и за них придется платить

Верховная Рада приняла закон "О платежных услугах", который несет много новшеств для потребителей. Как утверждают авторы законопроекта, все изменения призваны адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС и формируют основания для интеграции платежной системы Украины с платежной системой Евросоюза.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что такое платежные услуги и каких изменений стоит ожидать в ближайшее время.

Что такое платежные услуги

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На сегодняшний день существуют отдельные правила для перевода денег, отдельные – для операций покупки-продажи валют и других. Теперь все операции с деньгами будут называться платежными услугами и для них устанавливаются общие правила.

К финансовым платежным услугам относятся:

услуги по зачислению наличных денег на счета пользователей, открытие и обслуживание счетов;

услуги по снятию наличных денег со счета;

услуги по переводу собственных денег пользователя со счета на счет;

перевод денег без открытия счета;

выдача кредита и платежи по нему;

эмиссия платежных инструментов (например, карточек);

выпуск электронных денег и операции с ними.

Инициирование платежной операции и предоставление данных со счетов отнесены к нефинансовым платежным услугам.

Платежи за билеты, за коммунальные услуги, оплата проезда и т. п. – а точнее, услуги по зачислению таких платежей и выдаче подтверждающих документов – относятся к ограниченным платежным услугам. И за эти услуги, как и за все другие платежные услуги, могут взиматься деньги. Однако законом установлено ограничение: не более 20% минимальной зарплаты (сейчас это 1200 грн) за одну платежную операцию и не более 100% минимальной зарплаты (сейчас это 6000 грн) в месяц.

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А вот передача денег из рук в руки вообще не считается платежной операцией. Кроме того, закон о платежных услугах не распространяется на сбор пожертвований, на покупку и продажу ОВГЗ и других ценных бумаг.

На бумажных деньгах много бактерий и вирусов / Фото: freepik.com

Кто получит право предоставлять платежные услуги

Теперь предоставлять платежные услуги разрешено банкам, специальным платежным учреждениям (отечественным и филиалам зарубежных) и учреждениям электронных денег, учреждениям по предоставлению нефинансовых услуг. А кроме того – операторам почтовой связи, Нацбанку и органам государственной и местной власти.

Банки имеют право на все финансовые услуги. Остальные участники рынка – только на те, на которые возьмут лицензии. Все они будут внесены в Реестр платежной инфраструктуры, вести который будет Нацбанк.

Что изменится для украинцев

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Платежные карты теперь смогут выпускать не только банки, но и другие структуры, предоставляющие финансовые услуги: почты, подразделения торговых сетей, даже кредитные союзы и ломбарды, если, конечно, захотят.

Появятся новые компании, которые будут предлагать платежные услуги: снятие наличных, переводы денег, те же платежные карты, кредиты, электронные деньги и др. В частности, появятся отдельные учреждения по выпуску электронных денег, новые платежные учреждения и другие.

С одной стороны, рынок платежных услуг расширится и конкуренция возрастет, что может привести к снижению тарифов на услуги (например, процентов за перевод денег). Но с другой стороны, новые игроки на этом рынке не смогут похвастать своей финансовой историей и вряд ли будут в глазах потребителей такими же надежными, как банки. Они также не застрахованы от банкротств и потери лицензий за нарушения правил, установленных НБУ. То есть, с одной стороны, потребители могут получить лучшие условия, чем сейчас, а с другой – новые риски.

Например, в качестве меры воздействия на нарушителей правил НБУ будет приостанавливать действие лицензий. То есть потребители могут столкнуться с тем, что выбранный ими способ платежа окажется заблокированным.

Как будут защищать права потребителей

Что касается защиты потребителей, в новом законе более строгие требования предъявляются ко всем поставщикам платежных услуг насчет информирования клиентов и выполнения обязательств перед ними. В частности, теперь предоставители услуг обязаны четко указывать все свои комиссии и дополнительные платежи, возможные наказания (штрафы) для недобросовестных клиентов и сроки выполнения своих услуг. Например, за несоблюдение указанных сроков платежной операции предоставители платежной услуги должны будут заплатить потребителю штраф в размере 1% от суммы платежа. А если предоставитель услуги ошибочно перевел или зачислил деньги не на тот счет (выполнил ошибочную платежную операцию), он должен будет за свой счет покрыть издержки потребителя, да еще и заплатить пеню в размере двойной ставки НБУ за каждый день, который прошел со дня ошибочной операции до исправления ошибки (то есть, на сегодняшний день, пеня составляет 15% в день от суммы платежа).

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Значительная часть нового закона посвящена требованиям по кибер-защите, охране персональных данных и денег пользователей. Усиливаются и наказания за мошенничество с данными или с деньгами.

За нарушение правил, установленных НБУ, будет штраф от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов (от 51 000 до 170 000 грн).

В НБУ также надеются, что более четкое структурирование и единые правила для всего рынка платежных услуг позволят разработчикам финтехпродуктов предлагать потребителям больше новых решений. В НБУ даже планируют создать "Регуляторную песочницу" – платформу для тестирования новых услуг, технологий и инструментов на платежном рынке.

Появятся новые деньги

Гривня по-прежнему остается денежной единицей Украины и может существовать в двух формах: наличной (в виде банкнот и монет) и безналичной (в виде записей на счетах).

Сегодня есть также электронные деньги, которые могут выражаться и в гривнях, и в долларах, и в любой другой валюте, но ни одной из валют не являются. Они существуют только в пределах той платежной системы, которая их выпускает, и могут использоваться только при наличии электронных кошельков, открытых в этих системах.

Закон о платежных услугах вводит совершенно новый вид денег – цифровые деньги. Это также будет разновидность электронных денег, но выпускать цифровые деньги будет исключительно Нацбанк. Цифровые деньги НБУ станут третьим видом существования гривни – электронной, или цифровой. В НБУ ее еще раньше назвали e-гривня.

Таким образом, в Украине будут существовать наличные, безналичные и цифровые гривни.

Правила обращения цифровой гривни, порядок их хранения и погашения должен разработать НБУ. Он же будет регулировать, сколько цифровых гривен выпускать в оборот (так же, как сейчас регулирует выпуск наличных гривен).

Что касается других видов электронных денег, то закон о платежных услугах расширяет перечень тех учреждений, которые имеют право их выпускать. В частности, собственные электронные деньги смогут выпускать банки, специальные учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных систем, операторы почтовой связи и даже органы государственной власти и местного самоуправления.

Через полтора года появится Open Banking – что это значит?

Закон о платежных услугах создает правовые основания для внедрения в Украине системы Open Banking. Это всемирный тренд, который предполагает, что по требованию клиента банки и другие предоставители финансовых услуг должны будут открывать данные о счетах клиента (более правильно, но менее понятно – открыть API) для других участников финансового рынка. В НБУ планируют перейти на Open Banking к 2023 году.

Эксперты говорят, что это не так страшно, как может показаться.

"Хотя закон "О платежных услугах" содержит множество новаций, самое главное из них – принцип OpenBanking. Идея состоит в том, чтобы передать право распоряжаться финансовой информацией истинному ее владельцу, то есть конкретному человеку, которому принадлежит счет. Закон обязывает всех участников финансового рынка сделать возможной передачу данных друг другу. Конечно же, исключительно по распоряжению клиента. На практике это, например, означает, что человеку не нужно будет иметь в своем смартфоне несколько банковских приложений. Прямой доступ к счету в любом банке можно будет получить в приложении, например, стороннего разработчика, условного финтехстартапа. Это также существенно упростит процедуру перехода клиента из одного банка в другой. Теоретически это можно будет сделать в несколько нажатий в мобильном приложении. Появятся новые финтехпроекты, помогающие управлять счетами в разных финучреждениях из одной точки, администрировать расходы и вести домашний бюджет, управлять финансами", – объясняет председатель правления "Юнекс Банка" Иван Свитек.

Это небыстрый процесс, предупреждает банкир. Великобритания, например, запустила его уже около двух лет назад, но до сих пор не все вопросы решены. Успех будет во многом зависеть также от стандартизации процессов, считает Иван Свитек. Очень важно, чтобы обмен данными осуществлялся по единому протоколу. А также от цены – будет ли он бесплатным, а если нет, сколько будет стоить.

Иван Свитек / Фото: Facebook

Еще одно возможное преимущество – снижение ставок по кредитам. Если банк или финкомпания смогут видеть реальное движение по счетам потенциального заемщика, они с большей уверенностью смогут рассчитать кредитный риск и предложить лучшие условия, уверен Иван Свитек.

"Если говорить о банках и финансовых компаниях, то наибольшую выгоду получат небольшие банки, стартапы. То есть более гибкие и амбициозные участники рынка, которые могут предложить клиентам услуги совершенно нового качества. Крупные игроки вряд ли будут рады таким новациям, однако в итоге мы все равно придем к OpenBanking. Это глобальный тренд. Пока этот путь прошло не так много стран, но сейчас уже очевидно, что альтернатив этому пути нет", – говорит Иван Свитек.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о новых правилах, которые ввел для финансового небанковского сектора Нацбанк.

Также читайте о трех вариантах использования е-гривни.