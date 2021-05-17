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В Украине изменят маркировку мяса, меда и оливкового масла

17 мая, 15:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Изменения уже официально опубликовали, но вступят в силу они через несколько лет. В Минэкономики объяснили, зачем это нужно

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Украине собираются ввести европейские нормы маркировки продуктов питания. Новые правила коснутся различных видов мяса и субпродуктов, оливкового масла и меда. В частности, будет указываться более подробная информация о стране и месте происхождения продукта.

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Соответствующий указ зарегистрирован в Министерстве юстиции, сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Но полностью требования вступят в силу через три года. В прошлый раз правила маркировки продуктов масштабно обновлялись в 2019 году.

Производителям необходимо будет указывать страну или место происхождения в маркировке следующих продуктов:

  • свежей и мороженой говядины, свинины, баранины, козлятины, птицы;
  • субпродуктов говядины и птицы;
  • меда;
  • необработанного оливкового масла (virgin olive oil) и оливкового масла экстра-класса (extra virgin olive oil).

В Минэкономики считают, что это поможет создать общий рынок пищевых продуктов с ЕС, а также уменьшит возможности для подделки и фальсификации продуктов.

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В Украине изменят маркировку мяса, меда и оливкового масла
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
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Напомним, ранее эксперты рассказывали, какими продуктами Украина кормит заграницу.

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