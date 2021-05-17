В Україні змінять маркування м'яса, меду й оливкової олії

Зміни вже офіційно опублікували, але вони набудуть чинності через кілька років. У Мінекономіки пояснили, навіщо це потрібно

Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

В Україні збираються ввести європейські норми маркування продуктів харчування. Нові правила стосуватимуться різних видів м'яса та субпродуктів, оливкової олії та меду. Зокрема, буде вказуватися більш докладна інформація про країну і місце походження продукту.

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Відповідний указ зареєстрований в Міністерстві юстиції, повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Але повністю вимоги набудуть чинності через три роки. Минулого разу правила маркування продуктів масштабно оновлювалися в 2019 році.

Виробникам необхідно буде вказувати країну або місце походження в маркуванні таких продуктів:

свіжої та мороженої яловичини, свинини, баранини, козлятини, птиці;

субпродуктів яловичини та птиці;

меду;

необробленого оливкового масла (virgin olive oil) і оливкового масла екстра-класу (extra virgin olive oil).

У Мінекономіки вважають, що це допоможе створити загальний ринок харчових продуктів з ЄС, а також зменшить можливості для підробки та фальсифікації продуктів.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, якими продуктами Україна годує закордон.

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