В Україні змінять маркування м'яса, меду й оливкової олії

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В Україні збираються ввести європейські норми маркування продуктів харчування. Нові правила стосуватимуться різних видів м'яса та субпродуктів, оливкової олії та меду. Зокрема, буде вказуватися більш докладна інформація про країну і місце походження продукту.
Відповідний указ зареєстрований в Міністерстві юстиції, повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Але повністю вимоги набудуть чинності через три роки. Минулого разу правила маркування продуктів масштабно оновлювалися в 2019 році.
Виробникам необхідно буде вказувати країну або місце походження в маркуванні таких продуктів:
- свіжої та мороженої яловичини, свинини, баранини, козлятини, птиці;
- субпродуктів яловичини та птиці;
- меду;
- необробленого оливкового масла (virgin olive oil) і оливкового масла екстра-класу (extra virgin olive oil).
У Мінекономіки вважають, що це допоможе створити загальний ринок харчових продуктів з ЄС, а також зменшить можливості для підробки та фальсифікації продуктів.
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