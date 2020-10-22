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В Украине дешевеет популярный овощ: цены упали на 12% за неделю

22 октября, 11:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Аналитики объясняют ситуацию плохим качеством продукции

Белокачанная капуста в Украине за неделю подешевела на 12% – до 2-3,5 грн/кг в опте. Это связано с тем, что на рынке появилось большое количество этого овоща, при этом преобладает предложение некондиционной капусты. Цены могут обвалиться еще сильнее – сезон уборки урожая еще не закончился. А спрос остается крайне низким.

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Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их данным, оптовые компании и розничные сети готовы вести закупки капусты исключительно мелким оптом. Долго хранить капусту почти невозможно из-за ее низкого качества.

Сейчас капуста в Украине стоит уже в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В тренде
Доллар подешевел, евро вырос до максимумов почти за три года

Напомним, ранее фермеры предупреждали украинцев о низком урожае овощей и объясняли, что будет с ценами на "борщевой набор":

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Ранее экономист также назвал условие существенного роста цен в Украине.

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