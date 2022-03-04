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В России ввели налог на покупку валюты: какой "настоящий" курс рубля

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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4 марта, 13:54
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Что происходит с курсом в России на фоне войны с Украиной
Курс рубля падает из-за действий Путина
Курс рубля падает из-за действий Путина / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После вероломного нападения на Украину в России постепенно ухудшается экономическая ситуация. Так, российский рубль продолжает падение на бирже, а власти страны агрессора, в попытках спасти экономику страны, ввели "налог на валюту" в размере 30%.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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По словам экс-чиновника, налог нужно заплатить в том случае, если доллар покупается на биржах. Это обязательное условие, которое брокерам выдвинул Центробанк РФ.

"К примеру: если кто-то хочет купить 1 доллар, то ему придется заплатить 109+33 рублей брокеру. Поэтому, "реальный" курс рубля – 142 рубля. Это почти в 2 раза больше, чем до войны. Wellcome to hell, мрази!", – сказано в сообщении Гончарука.

Тем временем, аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич прогнозирует, что ситуация с рублем в ближайшее время ухудшиться еще больше.

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Дело в том, что Европейский Союз уже запрет на ввоз на территорию РФ евро, аналогичные санкции против России обещает ввести и лидер США Джо Байден. Сразу после этого, по словам Зварича, евро взлетит до 400 рублей, поскольку в РФ возникнет дефицит валюты.

"Формально, российские власти, Центробанк "обещают" удержать ситуацию, но реальных инструментов для этого у них нет, ведь весь валютный запас России заморожен, осталось только золото, но и его в ближайшее время реализовать не получиться из-за санкций", – отметил Богдан Зварич.

Что будет с валютой в РФ

Денег будет не хватать, на это есть сразу несколько причин:

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  • упадет экспорт, в страну будет меньше поступать валюты;
  • ЕС уже запретил ввозить евро;
  • часть активов российских банков и Центробанков заморозили;
  • США планируют запретить ввозить доллары.
  • Многие иностранные компании выходят из России, поэтому будут выводить свои капиталы (а это именно доллары и евро).

Центробанк страны еще располагает небольшими запасами денег, но он очень скоро иссякнет.

Ранее мы рассказывали, как изменится жизнь обычных россиян из-за безумства Путина, который развязал кропролитную войну в Украине.

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Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
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