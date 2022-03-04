Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

У Росії ввели податок на купівлю валюти: який "справжній" курс рубля

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 13:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Що відбувається з курсом у Росії на тлі війни з Україною
Курс рубля падає через дії Путіна
Курс рубля падає через дії Путіна / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Після віроломного нападу на Україну в Росії поступово погіршується економічна ситуація. Так, російський рубль продовжує падіння на біржі, а влада країни агресора, у спробах врятувати економіку країни, запровадила "податок на валюту" у розмірі 30%.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Реклама

За словами екс-чиновника, податок потрібно заплатити у тому випадку, якщо долар купується на біржах. Це обов'язкова умова, яку брокерам висунув Центробанк РФ.

"Приміром: якщо хтось хоче купити 1 долар, то йому доведеться заплатити 109+33 рублів брокеру. Тому, "реальний" курс рубля – 142 рублі. Це майже вдвічі більше, ніж до війни. Wellcome to hell, гади!", – сказано у повідомленні Гончарука.

Тим часом, аналітик Банки.ру Богдан Зварич прогнозує, що ситуація з рублем найближчим часом погіршиться ще більше.

Реклама

Справа в тому, що Європейський Союз уже заборонив ввезення на територію РФ євро, аналогічні санкції проти Росії обіцяє ввести і лідер США Джо Байден. Відразу після цього, за словами Зварича, євро злетить до 400 рублів, оскільки у РФ виникне дефіцит валюти.

"Формально, російська влада, Центробанк "обіцяє" утримати ситуацію, але реальних інструментів для цього вони не мають, адже весь валютний запас Росії заморожено, залишилося тільки золото, але і його найближчим часом реалізувати не вийде через санкції" , – зазначив Богдан Зварич.

Що буде з валютою у РФ

Грошей не вистачатиме, на це є відразу кілька причин:

Реклама
  • впаде експорт, у країну менше надходитиме валюти;
  • ЄС уже заборонив ввозити євро;
  • частина активів російських банків та Центробанків заморозили;
  • США планують заборонити ввозити долари
  • Багато іноземних компаній виходять із Росії, тому виводитимуть свої капітали (а це саме долари та євро).

Центробанк країни ще має в своєму розпорядженні невеликі запаси грошей, але він дуже скоро вичерпається.

Раніше ми розповідали, як зміниться життя звичайних росіян через шаленство Путіна, який розв'язав кропролітну війну в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Біржа знову божеволіє: скільки коштує газ на тлі війни РФ з Україною Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Паніка на ринку: покупці масово бойкотують російську нафту Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь Цинічно наживаються на війні: як магазини нахабно піднімають ціни Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куда УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Цитата дня

Декілька років у Росії заборонені вивіски з курсом долара та євро в банках, щоб це не привертало увагу і менше люди задавалися питанням, як при дорогій нафті, стабільному припливі грошових коштів від експорту у них такий дорогий долар, євро і нічого в країні не змінюється.

Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій"
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41369.45

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2724.58

Litecoin (LTC)

107.33

Ripple (XRP)

0.74

Купити криптовалюту
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Мобільні оператори змінюють умови
Що потрібно знати
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як підтримати армію

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти