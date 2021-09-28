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В Европе цена на газ впервые достигла $1000

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 10:44
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Причиной роста стало снижение запасов в газовых хранилищах
Цена газа преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года
Цена газа преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе, 28 сентября, биржевая цена на газ побила новый рекорд – достигла $1031 за 1000 кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Ice Futures.

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Таким образом, с начала торгов 28 сентября цены на газ увеличились на 11%.

Отметим, что такая цена стала рекордной для Европы, ведь еще 9 сентября 2020 года газ в Европе стоил $13,18 кВт/ч или $161,3 за 1000 кубометров.

В то же время, цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года.

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Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.

Что будет с газом в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время летней пресс-конференции заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужды населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику, и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наибольшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

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