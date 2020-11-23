В Британии Google обвинили в нечестной конкуренции: требуют вмешательства госорганов

Технология Privacy Sandbox удалит рекламу из открытого интернета, поставит ее под контроль Google

Британский регулятор по вопросам конкуренции получил жалобу на американскую технологическую корпорацию Google в связи с проведенным в этом году исследованием рынка онлайн-платформ и цифровой рекламы.

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Об этом сообщает информагентство Reuters.

Технологическая и издательская коалиция "Маркетологи для открытого интернета" (MOW) просят, чтобы Управление по конкуренции и рынкам (CMA) задержало запуск технологии Google Privacy Sandbox. По мнению MOW, это удалит такие функции, как вход в систему и рекламу из открытого интернета, и поставит их под контроль Google.

"Мы очень серьезно относимся к вопросам, поднятым в жалобе, и тщательно их оценим, чтобы решить, начинать ли официальное расследование в соответствии с законом о конкуренции", — говорится в заявлении CMA.

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Регулятор заявил, что, если понадобится его оперативное вмешательство, он также оценит, нужно ли вводить временные меры, чтобы пресечь любое возможное антиконкурентное поведение до завершения полного расследования.

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По мнению коалиции MOW, браузер Google Chrome и инструменты разработчика Chromium были изменены, чтобы дать ему больший контроль над работой издателей, рекламодателей и других цифровых компании.

В заявлении MOW говорится, что эти изменения планируется полностью реализовать в начале 2021 года.

"Если Google запустит эту технологию, они будут эффективно владеть средствами, с помощью которых медиа-компании, рекламодатели и технологические компании достигают своих потребителей, и это изменение будет необратимым", — сказал директор MOW Джеймс Розуэлл.

Сайт "Сегодня" сообщал, что браузер Google Chrome обновился, и назвал ТОП-6 самых главных улучшений.

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Также напомним, турецкий антимонопольный регулятор наложил на Google 25,6 млн долларов штрафа, признав его виновным в "недобросовестном поведении".

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