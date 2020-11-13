Турция "влепила" Google огромный штраф: в чем причина

В Анкаре считают, что корпорация злоупотребила своим положением на рынке

Турецкий антимонопольный регулятор наложил на американскую технологическую корпорацию Google 25,6 млн долларов (196,7 млн турецких лир) штрафа, признав виновной в "недобросовестном поведении".

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Об этом сообщает Anadolu.

Соответствующее решение Совет по вопросам конкуренции Турции принял 13 ноября на основании расследования в отношении компании Alphabet Inc. и ее "дочек" – Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited.

Их признали виновными в "злоупотреблении своим доминирующим положением на общем рынке поисковых систем" и, соответственно, нарушении закона "О защите конкуренции".

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Напомним, в прошлом году США оштрафовали компанию Facebook на 5 млрд долларов за сбор конфиденциальных данных пользователей.

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А этим летом американская компания Apple выиграла суд против Еврокомиссии, которой пришлось отменить принятое четыре года назад решения о штрафе на 13 млрд евро, который был наложен из-за деятельности компании в Ирландии.

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