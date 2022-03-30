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Уже не только газ: в России придумали, что еще можно экспортировать за рубли

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 11:35
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Россия не оставляет попыток обойти санкции разными путями. Но не получается
Российские аграрии хотят продавать зерно в рублях
Российские аграрии хотят продавать зерно в рублях / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

За войну против Украины Россия оказалась под гнетом целого ряда серьезных санций. Теперь проблемы с финансированием возникли у российских экспортеров зерна, и они просят просят Центробанк сделать возможным расчеты за зерно в рублях для крупнейших иностранных покупателей.

Об этом сообщает издание Коммерсант.

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Сообщается, что еще на прошлой неделе Центробанк провел совещание с Союзом экспортером зерна, в ходе которого крупные российские экспортеры сделали такое предложение.

"Союз требует обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, в которых обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых – Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия", – сообщают журналисты.

Источник издания среди экспортеров отмечает, что сейчас большинство контрактов заключаются в валюте.

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Но после вторжения РФ в Украину европейское и международное сообщество ввело против России ряд санкций, после чего у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

Также в Союзе экспортеров зерна хотят, чтобы Центробанк провел ряд мер по оптимизации текущих операций.

Среди них – фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера.

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Санкции против Центробанка РФ

Ранее под санкции от ЕС и США попал и главный государственный банк РФ Центробанк.

Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной и это сильно ударило по курсу рубля.

Ранее Центробанк поддерживал рубль благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".

Санкции против Центробанка ввела даже Япония, хотя до этого страна сохраняла нейтралитет в вопросе войны России против Украины.

"Сегодня" уже рассказывали, что ранее в России решили, что европейцы, покупающие у них голубое топлив , должны платить за него в рублях, и писали, каким был ответ европейцев.

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